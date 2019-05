Da 35 a 19 euro al giorno per migrante e le associazioni tagliano il personale

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Continua a far discutere ed a dividere il decreto sicurezza per quanto concerne il taglio ai fondi destinati alleper l’accoglienza dei migranti. Il Vice premier e Ministro dell’interno Matteo Salvini ha ufficializzato i tagli dei fondi destinati a questa problematica, con le nuove dotazioni che prevedono una spesa per ogni immigrato da 19 a 26ale non più da 35al dì come previsto fino ad ora. Un drastico taglio per le, per le cooperative e per le caritas che adesso protestano e reagiscono disertando, licenziando i loro dipendenti in esubero e disertando le gare d’appalto ed i nuovi bandi che nascono in base alle nuove disposizioni normative provenienti dal Viminale. La Croce rossa di Roma per esempio sta per tagliare 60 dipendenti proprio per via della riduzione dei fondi. Un taglio ingiustificato secondo le cooperative Numerosi posti di ...

