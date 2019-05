Cristiano Ronaldo torna in Nazionale | il Ct Santos | “In Nations League ci sarà”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Terminata la sua prima stagione in Italia, bilancio “a metà” peralla Juventus. Netto predominio in Serie A, fuori da Coppa Italia e Champions. Ma non solo il club, ci sono infatti gli impegni dellain. Il Portogallo, nello stesso girone dell’Italia, si è classificato come primo e giocherà quindi le fasi finali dal 5 al 9 giugno. CR7 ci sarà, lo ha annunciato il Ct Lusitano Fernando, intervenuto sul canale portoghese Sport Tv: “Sì, ci sarà certamente. La sua assenza durante la fase a gironi è stata spiegata ed era una decisione assolutamente legittima e comprensibile. Eravamo tutti d’accordo sul fatto che fosse la cosa migliore per lui. Ma la sua passione per lanon può essere messa in dubbio, basta vedere il suo sostegno costante anche quando non c’era. La lista dei 23 è ...

goal : Cristiano Ronaldo needs Lionel Messi as much as Lionel Messi needs Cristiano Ronaldo ?? - marca : ?? Balotelli se rinde al talento de Messi y manda un dardo a Cristiano Ronaldo - TMZ : Cristiano Ronaldo Did NOT Buy $19 Million Bugatti Supercar -