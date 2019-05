Courtney Love sull' idea Brad Pitt per il film su Cobain | ' Kurt era più bello e ben dotato'

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019), moglie di, ha parlato recentemente degli attori che potrebbero impersonare il marito in un eventualededicato alla sua vita: dopo il successo enorme di un biopic come Bohemian Rhapsody non sembra infatti da accantonare l'di undedicato alla storico cantante e chitarrista dei Nirvana, venuto a mancare 25 anni fa, nel 1994. Chi potrà però indossare i panni di? Per ora è partito il totonomi. Chi interpreta? Per molti fan è quasi impossibile trovare un attore che possa interpretare i panni di: nel totonomi che impazza figura ad esempio Jared Leto, frontman dei Thirty Seconds to Mars, e più recentemente si è parlato del celebre attore statunitense. Sicuramente salteranno fuori altri nomi interessanti in futuro. Al momento però l'ipotesiperò non sembra assolutamente l'ex cantante delle Hole: alla stessa ...

VirginRadioIT : Courtney Love: “Brad Pitt in un biopic su Cobain? Non è adatto, Kurt era più bello ed era anche ben dotato”… - Il_Negro_ : @Artibani1 Aspetto l'approfondimento sulla curvatura del coso. Courtney Love su Discovery Channel -