Così la guerra dei dazi peserà sull' economia dell' Unione europea

La guerra delle fake news : Così si manipolano i media : Matteo Carnieletto Comprendere come funziona la macchina della disinformazione. Per combattere (e vincere) la battaglia delle bufale "Io mi chiedo che cosa succederà dopo queste elezioni? Che cosa succederà alla stampa? Non si è mai vista una stampa così compatta e unita contro un candidato (...). Che cosa succederà ora che la stampa non ha più forza?". Basterebbe questa frase, pronunciata da Giovanna Botteri all’indomani ...

Così la sinistra ambientalista fa la guerra alla Nutella : Queste argomentazioni, però, potrebbero avere un impatto sull'economia italiana. Sì perché la vicenda, in qualche modo, rileva pure per la Ferrero, quindi per la Nutella . La contrarietà di ...