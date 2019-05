Cosa succederebbe se Call of Duty incontrasse Goat Simulator? Goat of Duty è il folle

eurogamer

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Cos'hanno in comuneof? Al di là di essere entrambi degli incredibili successi commerciali apparentemente nulla ma la risposta a questa "annosa" domanda d'ora in poi sarà assolutamente ovvia:of.34BigThings, team italiano conosciuto soprattutto per l'ottimo Redout, sta lavorando su un progetto all'apparenza a dir pocoche sembra effettivamente unireof. Pensate a un gioco multiplayer veloce e adrenalinico che al posto di soldati o energumeni assortiti vi permette di fare strage di capre controllando, chi l'avrebbe mai detto, una capra.Delle capre equipaggiate di tutto punto con delle armi innestate su una sorta di braccio meccanico, ovviamente. Una follia che entrerà tra poco in una fase di closed beta che andrà da domani, 9 maggio, al 13 maggio. I giocatori potranno quindi testare tre mappe in modalità Free-For-All, ...