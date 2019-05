Corso di esorcismi cancellato per gli insegnanti | Gris | ' Miopia e ignoranza' del Governo

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ilsugliè statodalla formazione degliad opera di qualche politico "laicista" del Ministero dell'Istruzione. A sostenerlo è il(Gruppo di Ricerca e Informazione socio-religiosa, che ha sedi operative in molte regioni). Che ha affidato la sua voce alle parole del suo Segretario, Giuseppe Ferrari, allibito per la decisione del Ministero dell'Istruzione.sue preghiere di liberazione agliLa cronaca contemporanea mostra come i giovani siano "sempre più attratti da magia, esoterismo, satanismo, vampirismo" e quindi unspecifico per glinon avrebbe potuto fare che bene. Questo è il parere di Giuseppe Ferrari, segretario dele attento osservatore delle dinamiche comportamentali e sociali dei giovani d'oggi. Escludere glida unformativo sugli, le preghiere di liberazione e ...