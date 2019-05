Corbo | “Dal 26 dicembre il Napoli non ha più regalato emozioni Sul confronto

forzazzurri

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Antonioha parlato delai microfoni di Canale 8: “Questotra Sarri e Ancelotti ha sicuramente stancato. Ma poi penso: ‘e menomale che il duello Sarri-Ancelotti ci ha fatto parlare, ringraziamo Dio, altrimenti di cosa avremmo parlato’? Il campionato non è mai iniziato, e dal 26ilnon ha più, se non fosse stato per poche eccezioni. Ieri sera? Un minuto ha separato la depressione dall’esaltazione. E non venitemi a dire che la platea ha abbandonato la squadra, anche la depressione è un sintomo di attenzione verso il. Perché depressione? Pensiamo all’Arsenal, squadra che non si qualifica alla Champions riesce in un’impresa a cui la squadra azzurra si è presentata impreparata, e non è stata la sola occasione. Ilultimamente naviga nella camomilla!”Potrebbe interessarti ...

