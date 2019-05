Conto alla rovescia per la nuova McLaren GT

Conto alla rovescia per Garden City : Un occhio di riguardo, poi, al mondo dell'arte. Nell'ambito delle "Giornate nazionali dei castelli" a livello regionale è stata scelta quest'anno come meta per le visite il Castel Masegra. Un'...

Valentina Vignali torna a parlare del tumore alla tiroide : il racConto : Valentina Vignali si racconta: come ha scoperto del tumore alla tiroide e la rabbia dopo l’operazione Sul giornale ok-salute è stata pubblicata una bellissima lettera di Valentina Vignali (scritta molto probabilmente prima del suo ingresso nella Casa del Gf). Qualche anno fa la modella ha dovuto fare i conti con una terribile malattia. A seguito […] L'articolo Valentina Vignali torna a parlare del tumore alla tiroide: il racconto ...

Bonucci e il dolore per la malattia del figlio : il racConto della moglie in lacrime alla Carrà : Ad A Raccontare comincia tu, Raffaella Carrà ha fatto visita a Leonardo Bonucci . Commossi, il giocatore della Juventus e la moglie Martina Maccari hanno raccontato la storia della malattia del loro ...

Conto alla rovescia per il Roscigno Fest " Festa dell'asparago selvatico. : Cinque giorni di degustazioni dell'asparago e di altre bontà locali, di visite guidate al borgo abbandonato di Roscigno Vecchia e al sito archeologico di Monte Pruno, di spettacoli musicali e di ...

Alitalia : Conto alla rovescia per la proroga : Il restante 35% è una partita a cui non può che essere destinato un partner che abbia solidi capitali e affinità con il mondo dei trasporti. I fari puntati su Atlantia rispondono a questa logica. ...

Alitalia : Conto alla rovescia per la proroga : Sempre tenendo conto che i tempi concessi dall'economia e dal mercato non coincidono con le scadenze politico-elettorali. Andare oltre la seconda decade di maggio esporrebbe Alitalia a grossi rischi ...

Pace fiscale - inizia il Conto alla rovescia : oltre un milione le domande : Teleborsa, - inizia il conto alla rovescia per la "Pace fiscale" . Il 30 aprile - salvo novità dell'ultimo minuto - sarà infatti il termine ultimo per presentare le richieste di rottamazione ter o di ...

Alitalia - Conto alla rovescia : conto alla rovescia sul dossier Alitalia. Secondo quanto apprende l'Adnkronos martedì il governo punta a chiudere la partita con Mef-Fs-Delta e un altro soggetto che sarebbe ancora da individuare: in ...

Historic Minardi Day : Conto alla rovescia! : Sabato 27 e domenica 28 aprile l’Autodromo Internazionale di Imola ospiterà la quarta edizione della kermesse motoristica ideata da Gian Carlo Minardi e portata in pista con Formula Imola. Il biglietto unico, acquistabile su TicketOne e direttamente al Santerno, darà accesso a box, paddock e terrazza per un tuffo nella storia del motorsport tra oltre […] L'articolo Historic Minardi Day: conto alla rovescia! sembra essere il primo su ...

Carpi - campionessa arti marziali reagisce alla folle aggressore del branco e salva anche il fidanzato : il loro racConto : È la cronaca, nuda e cruda, della notte di follia vissuta a Carpi tra venerdì e sabato. Rossella e il fidanzato " Mattia Polisena, fotografo specializzato nella post-produzione " stavano rincasando ...

Da Belgrado alla notte dell Olimpico - Ajax-Juventus e un racConto che dura da mezzo secolo : "La Juve in quegli anni era la squadra più forte del mondo", ricorda Ravanelli. "Ma la Coppa dei Campioni ha davvero qualcosa di negativo per la storia di questa squadra: nessuno come la Juventus ha ...

