Conte | su Siri decisione giusta per non perdere fiducia cittadini

Conte decide la revoca di Siri - il decreto a Mattarella : Roma, 8 mag., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di concerto con il ministro Danilo Toninelli, sentito il Consiglio dei ministri, proporrà al presidente della Repubblica Sergio ...

La Lega difende Siri ma ribadisce fiducia nel premier Conte : Roma, 8 mag., askanews, - Una discussione civile e pacata. Così fonti della Lega definiscono il dibattito che c'è stato in Consiglio dei ministri sulle dimissioni di Armando Siri, il sottosegretario ...

Governo salvo - Conte caccia il sottosegretario Siri e Salvini rinnova la fiducia al premier : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca, a quanto si apprende, è ...

Il premier Conte revoca le deleghe. Siri non è più sottosegretario : Al termine della discussione in Cdm il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato la revoca dell'incarico al sottosegretario Armando Siri. E' quanto si apprende da fonti di governo.

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca «In Consiglio scontro civile» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». Il Movimento alza ancora lo scontro. La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»

Armando Siri - Giuseppe Conte ritira le deleghe : il piano per la vendetta di Matteo Salvini : Tutto come previsto: il premier grillino Giuseppe Conte con un decreto presentato in Consiglio dei ministri, ha ufficializzato la revoca dell’incarico ad Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione e al quale il ministro Danilo Toninelli aveva ritirato la delega alle Infrastrut

Siri - Conte revoca l'incarico al sottosegretario : Assenti i ministri di Economia ed Esteri, Giovanni Tria e Enzo Moavero, impegnati all'estero in missione, erano invece presenti tutti i titolari degli altri dicasteri , sia tra le file della Lega sia ...

Conte ha deciso : revocata delega a Siri : Il decreto di revoca, a quanto si apprende, è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto

Governo - Siri fuori. Conte lo revocaMa niente crisi. Salvini : si va avanti : Non c'è stato alcun voto, nessuna conta, sulla revoca del sottosegretario Armando Siri. C'è stato solo un dibattito tra i ministri, seguito all'illustrazione delle motivazioni che hanno indotto Giuseppe Conte a dimissionarlo, motivazioni che lo stesso premier ha definito "oggettive". Segui su affaritaliani.it

Caso Siri - Conte ha deciso la revoca del sottosegretario della Lega : Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul Caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l'incarico al sottosegretario ai Trasporti. A quanto si apprende il ministro degli Interni ha lasciato palazzo Chigi. Fonti della Lega hanno parlato di "Discussione civile e pacata" nel Cdm, che è durato due ore. E aggiungono che sono intervenuti i ministri Bongiorno e Salvini per ...

Conte ha deciso : revocata la delega a Siri. Il sottosegretario leghista fuori dal governo : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca, a quanto si apprende, è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto....

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca. E il M5S : «Ora stop alle Autonomie» : ... l'indagine al presidente di Regione calabrese del Pd Oliviero per associazione a delinquere e corruzione, e ancora, l'inchiesta in Umbria, le condanne in Abruzzo e altro ci raccontano una politica ...

Siri - scontro in Cdm. Ma niente crisiSalvini conferma : fiducia in Conte : E' ancora in corso, in Consiglio dei ministri, la discussione sul caso Siri con il 'muro' della Lega: il partito di Matteo Salvini ha affidato la 'difesa' di Siri a un duro intervento del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno Segui su affaritaliani.it