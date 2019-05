Conte decide revoca sottosegretario Siri - nessun voto in Cdm : Roma, 8 mag., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di concerto con il ministro Danilo Toninelli, sentito il Consiglio dei ministri, proporrà al presidente della Repubblica Sergio ...

Oggi il Cdm decide sul caso Siri - Conte media tra Lega e M5S per evitare il voto : A poche ore dal Consiglio dei ministri sulla revoca di Armando Siri, il clima tra Lega e M5S si fa rovente. Lo scontro è senza esclusioni di colpi e anche quelli bassi sembrano essere ammessi. La linea dei due vicepremier è tracciata, Salvini conferma la presenza dei ministri del Carroccio alla riunione di palazzo Chigi e “se sul caso Siri si va al...

Oggi il Cdm decide sul caso Siri - Conte media tra Lega e M5S per evitare il voto : ... con sei ministri pronti ad esprimere il parere contrario alla proposta del presidente del Consiglio, di cui poi si prenderà la responsabilità politica, aprirebbe sicuramente una frattura pronta a ...

Roberto Maroni : "Su Siri deve decidere Giuseppe Conte. Se si vota Salvini dovrà staccare la spina al governo" : "Non sono d'accordo con Giuseppe Conte quando dice di non essere arbitro". Roberto Maroni, ospite a Omnibus, su La7, afferma che il ruolo di un premier, è anche quello di fare l'arbitro: "Il presidente del Consiglio quando ci sono due posizioni diverse è lui che deve decidere, che deve assumersi la

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...

Siri salvo dopo l incontro con il premier. Sulle sue dimissioni Conte rinvia 'Pazientare - il governo deciderà' : A prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare, cosa che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il ...

Siri - Conte : "Governo deciderà - non mi lascio tirare per la giacca" : Questa l'opinione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in una intervista sul Fatto quotidiano in merito alla posizione del sottosegretario.

Siri : "Sono pulito - se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi". Oggi Conte decide? : Caso Siri, è il giorno della verità? Il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato lunedì sera il sottosegretario leghista indagato per corruzione, potrebbe comunicare la sua decisione nelle prossime ore. Intanto il diretto interessato parlando con il suo legale ha continuato a respingere le accuse: "Io sono pulito, se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi". Caso Siri, Salvini: 'I ...

Siri - D’Uva (M5s) : “Se Conte decide di non rimuoverlo e non c’è motivo valido - non accettiamo la sua scelta” : “Armando Siri? Se Conte decidesse di non rimuovere Siri dal suo ruolo di sottosegretario, vorremmo capire il motivo. Dovrebbe essere una ragione valida. Se si trattasse di qualcos’altro, non l’accetteremmo, perché in quel caso la vedremmo in modo molto diverso da lui”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, si pronuncia sul caso Siri il capogruppo del M5s alla Camera, ...

Conte avvisa Siri : se deciderò per l'addio lo scollerò dalla sedia : ... è stato vivace, ma non dite che l'Italia fa parlare male di sé all'estero se vi appassionate solo alla punta dell'iceberg, ignorando che stiamo governando come mai prima e nemmeno l'economia sta ...