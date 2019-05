Conte | “Ancora oggi in Italia e a Roma episodi di violenza razzista Antisemitismo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Purtroppo ancora, in molti Paesi d’Europa, anche in, nella stessa città diassistiamo adi riprovevole, un drammatico affievolimento della sensibilità collettiva di fronte all’emersione di antiche e nuove forme di razzismo, spesso di matrice antisemita”. A rivendicarlo il premier Giuseppeincontrando 800 ragazzi russi, di origine ebraica, nel Tempio Maggiore di. E ancora: “L’impegno dell’è per combattere ogni forma di discriminazione e intolleranza. L’di ieri eè il suicidio dell’uomo europeo“, ha concluso. L'articolo: “Ancoraine adisuicidio dell’uomo europeo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

