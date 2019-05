Conte alla Juventus | i dettagli del ritorno | cifre e durata del contratto

Conte alla sinagoga di Roma : "L'antisemitismo è il suicidio dell'uomo europeo" : ... spesso di matrice antisemita' ha detto, sottolineando 'l'impegno dell'Italia in Europa e nel mondo per tutelare la libertà religiosa e combattere ogni forma di discriminazione e intolleranza'. Conte ...

Casal Bruciato - tensione al presidio antifascista : “Via il Pd dalla piazza”. Contestati militanti dem : tensione, nel quartiere Casal Bruciato di Roma, al presidio antifascista. Alcuni militanti ed elettori del Partito democratico, su indicazione del Pd capitolino, che aveva annunciato la propria partecipazione al sit-in, sono stati Contestati dai manifestanti: “Via il Pd dalla piazza”. Discussioni animate e qualche spintone, come si vede nel video, tra i dem e le persone del presidio. L'articolo Casal Bruciato, tensione al presidio ...

Conte dice no alla Roma - panchina è una incognita : Non sara' Antonio Conte il prossimo allenatore della Roma. "Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andro' ad allenare" i giallorossi ha confessato l'ex ct azzurro a 'La Gazzetta dello Sport', dando l'impressione di non aver ritenuto all'altezza delle proprie ambizioni il progetto presentatogli dalla societa' di James Pallotta. Il 'no grazie' di Conte impone quindi alla dirigenza di Trigoria (e al consulente personale ...

Messi : da eroe alla Contestazione in aeroporto : Il 4-0 che il Barcellona ha subito ieri dal Liverpool ha determinato una spaccatura nella tifoseria blugrana. Su El Mundo Deportivo c’è infatti la notizia di momenti di tensione all’aeroporto di Liverpool, dove un gruppo di tifosi avrebbe contestato Messi (in ritardo rispetto ai compagni per aver subito il controllo antidoping) per l’immagine offerta ad Anfield e per l’eliminazione in semifinale. Il giornale racconta che ...

Il governo alla resa dei conti sul caso Siri | Conte non arriverà fino al voto nel Cdm : Come annunciato qualche giorno fa, il premier revocherà le deleghe al leghista finito sotto inchiesta per corruzione a meno che lui non si dimetta prima. "La Lega non arrivi alla conta, è l'ultimo appello", ha detto Di Maio.

Siri - via alla procedura di revoca. Il decreto di Conte in Consiglio dei ministri : Mercoledì 8 maggio riunione del governo: prevista una discussione ma non il voto. L'obiettivo del premier è solo informare i ministri e poi girare l'atto al Colle

Incontro Agnelli-Allegri - ultime notizie : PSG e Conte alla finestra : Incontro Agnelli-Allegri, ultime notizie: PSG e Conte alla finestra La stagione della Juventus è terminata poco dopo il ritorno dei quarti di Champions contro l’Ajax; messo in cassaforte il campionato, la dirigenza bianconera si è potuta concentrare sulla preparazione della prossima annata. Allegri sarà in panchina? Il contratto del tecnico livornese scade nel 2020, i contatti col presidente Agnelli per parlare di rinnovo sono già ...

Conte alla Gazzetta : “Non sono un allenatore gestore. Io voglio vincere” : Sulla Gazzetta una lunga intervista ad Antonio Conte firmata da Walter Veltroni. Dall’amore per il calcio inculcatogli dal padre, noleggiatore di automobili e autista di pulmini scolastici, ma soprattutto ex presidente della Iuventina Lecce, che lo ha cresciuto “a pane e pallone” al ricordo della mamma sarta che si arrabbiava quando lui le sporcava gli abiti da sposa con il pallone di cuoio. E , naturalmente, il racconto di una ...

Antonio Conte : 'Ritorno alla Roma? Non ora - ma la allenerò' : Antonio Conte. In un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, si rivela a Walter Veltroni rispetto al suo futuro, ed ecco che il grande tecnico voluto da tutti, ex Juve ed ex Chelsea , lascia ampio spazio alle sue argomentazioni, e anche qualche ...