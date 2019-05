Coni | Giovanni Malagò | “Mai così bene come negli ultimi cinque anni a livello di

Coni - Giovanni Malagò relaziona la Giunta Nazionale sulla candidatura olimpica di Milano-Cortina : Si è tenuta oggi, anche alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, la Giunta Nazionale del CONI. Passaggio principale della seduta la relazione del presidente del CONI Giovanni Malagò sulla candidatura conGiunta Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026. L’assegnazione il 24 giugno a Losanna. Di seguito il comunicato integrale del CONI: “Si è tenuta questo ...

Coni - Angelo Binaghi rispone a Giovanni Malagò : “Bene che si parli dei criteri dei finanziamenti alle federazioni” : Angelo Binaghi, numero uno della FederTennis italiana, affida all’ANSA la replica alle parole di Giovanni Malagò, circa la ripartizione tra le varie federazioni sportive dei fondi statali per lo sport. Binaghi durante la presentazione degli Internazionali di Roma aveva affermato: “Finalmente i criteri dei finanziamenti alle federazioni saranno oggettivi, meritocratici e definiti“. Queste le nuove dichiarazioni di Angelo ...

Silvio BerlusConi ufficialmente scaricato da Giovanni Toti : "Nuovo partito. Forza Italia tocca l'abisso" : Dopo settimane di battaglia aspra, culminata nell'aver disertato l'assemblea nazionale di Forza Italia e in uno scambio di battute al vetriolo con Silvio Berlusconi, Giovanni Toti sembra rompere gli indugi. E lo fa con un quotidiano tradizionalmente nemico del Cavaliere, Il Fatto Quotidiano: il gove

Dentro Forza Italia scoppia il caso Giovanni Toti. Per Silvio BerlusConi "la pazienza è finita" : Giovanni Toti non va all'Assemblea degli eletti di Forza Italia a Roma e scoppia il caso, con Silvio Berlusconi che dice platealmente che "la pazienza è finita". Il governatore della Liguria motiva la sua assenza con il fatto che "non sono stato coinvolto in nessun modo, allora piuttosto che scaldare la sedia, preferisco stare nel mio territorio". Anche perché, spiega Toti, si dimostra nuovamente che "il dibattito interno al ...

Giovanni Toti - Silvio BerlusConi e la tragica fine di Forza Italia : "Morirà per consunzione" : "Mi dispiace vedere Forza Italia avvicinarsi verso la fine". Perché se continua così, dice Giovanni Toti in una intervista a Il Messaggero, il partito di Silvio Berlusconi è destinato a morire per "consunzione". Il governatore della Liguria analizza gli ultimi risultati elettorali: "In Lombardia, Ve