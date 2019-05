Confermato dalla Fifa il blocco di mercato per il Chelsea

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ildi Maurizio Sarri è nei guai, la Commissione Disciplinare dellaha rigettato il ricorso dei Blues contro ildelche si erano visti infliggere nelle scorse settimane. La società londinese, quindi, si vede costretta a non poter fare operazioni diin entrata per le prossime due sessioni. Non sono pochi i problemi a questo punto per i Blues, vista la possibile intenzione di alcuni elementi importanti, vedi Hazard, di lasciare Londra, senza la possibilità di essere rimpiazzati da nuovi....

cefis77 : RT @pisto_gol: Nonostante 33 sentenze dicano il contrario, e la Suprema Corte abbia confermato in sentenza l’esistenza della associazione p… - Auto21news : La #citycar elettrica nata dal concept di due anni fa si chiamerà @Honda #e, confermato dalla casa nipponica.… -