ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’annuncio di Donaldda oggi diventa realtà: gli Stati Uniti hanno notificato l’aumento dei dazi dal 10% al 25% nei confronti di 200 miliardi di dollari prodotti importati dalla. Tutto ufficiale e pubblicato Federal Register, l’omologo della Gazzetta Ufficiale. Ma proprio daarriva un’altra decisione: marcia indietro su quasi tutti i punti dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Una notizia data in esclusiva da Reuters e che riguarda modifiche sistematiche all’di quasi 150 pagine, che fanno saltare mesi di negoziati tra le due maggiori economie del mondo. “La regione della retromarcia dellae del suo tentativo di rinegoziare l’accordo commerciale è la speranza di essere in grado di rinegoziarlo con Joe Biden o con uno dei deboli democratici, e quindi continuare a rubare agli Stati Uniti per i prossimi anni – ha twittato ...

Noovyis : Un nuovo post (Commercio, dietrofront Cina su intesa con Usa. Trump: “Vice premier Pechino sta venendo qui per trov… - TutteLeNotizie : Commercio, dietrofront Cina su intesa con Usa. Trump: “Vice premier Pechino sta venendo qui… -