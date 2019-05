Circoscrizioni elezioni europee 2019 Italia | candidati e liste sul territorio

Elezioni Europee - le liste dei candidati della Lega : Salvini capolista in tutte le Circoscrizioni : C’è Anna Cinzia Bonfrisco, storica senatrice berlusconiana indagata per corruzione e associazione a delinquere. Ci sono poi l’ex M5s Marco Zanni e l’ex moglie di Roberto Calderoli, Gianna Gancia, e Mario Borghezio, da 18 anni a Strasburgo. Questi sono solo alcuni dei nomi dei 71 candidati della Lega alle prossime Elezioni Europee . Il Carroccio ha depositato oggi le liste , che vedono tutte il vicepremier e ministro ...

Alla conferenza di Milano 'Verso l'Europa del buonsenso', Matteo Salvini spiega che non è stato ancora deciso lo 'Spitzenkandidat' dell'alleanza euroscettica che sta prendendo forma, in vista delle Elezioni europee: "Noi stiamo costruendo il progetto, chi ne sarà il portavoce lo decideremo insieme. Ad oggi non ci sono ambizioni personali".