Cina fa marcia indietro sugli accordi commerciali con gli Usa | a rischio mesi di negoziati

Nuoto. Federica Pellegrini ancora sotto 1’57” a Trieste : prosegue la marcia di avvi Cina mento alle Champions Swim Series! : E’ una Federica Pellegrini pronta alla sfida più attesa di questa fase di stagione, dedicata alla dura preparazione in vista dei Mondiali ma caratterizzata, tra una settimana esatta, anche dal debutto alle Champions Swim Series in scena a Budapest, quella vista oggi a Trieste . Nel Meeting Calligaris di Trieste la campionessa azzurra non va lontana dal tempo fatto segnare un mese fa a Riccione ai Campionati Italiani che le ha permesso di ...

Domani vertice Ue-Cina - a rischio dichiarazione congiunta. Retromarcia di Pechino rispetto a ultimo summit : Si svolge Domani, 9 aprile, a Bruxelles il ventunesimo vertice bilaterale tra l'Unione europea e la Cina. Ma le notizie della vigilia non sono buone per quanto riguarda i progressi attesi dalle discussioni. Senza delle schiarite nelle prossime ore, il vertice potrebbe non approdare alla firma di un documento congiunto, a causa di una vistosa Retromarcia di Pechino su una serie di richieste dell'Ue, rispetto all'ultimo summit bilaterale del ...