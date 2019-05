CIBI DEL MONDO A FOLIGNO DAL 9 AL 12 MAGGIO

Superga 70 anni dopo. Il ricordo degli 'InvinCIBIli' del Grande Torino : Per tutti erano gli 'Invincibili'. Sono passati 70 anni dal disastro di Superga che il 4 maggio del 1949 ha cancellato per sempre i campioni del Grande Torino . Come ogni anno, sabato migliaia di ...

Made in Italy - Coldiretti : “Storica sentenza della Corte UE - stop al falso tricolore sui CIBI” : “Con un prodotto alimentare su quattro in vendita sugli scaffali nazionali che richiama spesso a sproposito l’italianità, la sentenza della Corte Ue sulla tutela dei prodotti a denominazione di origine (Dop) rappresenta un precedente storico anche per la tutela del vero Made in Italy a tavola“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare il pronunciamento dei giudici europei secondo il quale “l’uso di segni figurativi, ...

Ancelotti - lo stress dell'invinCIBIle : nessuna sfuriata e nuova strategia : Ancelotti a Londra ha visto il suo Napoli sgretolarsi tra le mani. Chiaro, al contrario del dopo-Genoa, stavolta ha capito che non c'era certo bisogno di usare parole dure e di alzare la...

Ellie Goulding : sulla copertina del nuovo singolo “Sixteen” anche un’irriconosCIBIle Katy Perry : In uscita domani The post Ellie Goulding: sulla copertina del nuovo singolo “Sixteen” anche un’irriconoscibile Katy Perry appeared first on News Mtv Italia.

Valeria Marini e la foto del 1995 con Giovanni Ciacci. Lui è irriconosCIBIle : Valeria Marini in uno scatto di Cannes 1995. Nell’immagine condivisa su Instagram, la showgirl sarda indossa una maliziosa maglia a barchetta, che lascia intravedere la spalla. Immancabili i suoi boccoli biondi. Ma l’uomo accanto a lei per i follower è irriconoscibile. Anche se si tratta di un volto famoso della tv. Avete capito di chi si tratta? Il ragazzo con il pizzetto e i capelli fluenti scuri altro non è che Giovanni Ciacci. ...

Decreto crescita - deduCIBIlità dell’Imu in aumento fino al 2022 : Nel pacchetto imprese anche la deducibilità dell’Ires dall’Imu per immobili strumentali e incentivi Mise. Ultime verifiche sulle coperture. Misure fuori sacco. Oggi sul tavolo del Cdm possibile norma Ilva per limitare l’immunità penale. Confronto Mef-Mise su conversione prestito Alitalia ...

Perché mangiare male uccide più del fumo (e quali sono i "CIBI amici" della salute) : I danni dell'alimentazione scorretta, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica "The Lancet". Ecco le regole...

Dieta delle calorie negative : i CIBI che bruciano i grassi : Per perdere peso in modo naturale, senza fare troppi sacrifici e senza ricorrere ad un regime alimentare drastico, è possibile seguire la Dieta delle calorie negative. Una Dieta che, come il nome suggerisce, vede l’impiego di tutti quegli alimenti che forniscono meno energia rispetto a quella che l’organismo brucia per masticarli e per digerirli. Un esempio? La mela: mangiarne una intera da 100 grammi ci fornisce circa 50 kcal, le ...

Tumore della cervice uterina - dell’ano - orofaringe - pene - vagina e vulva : 6.500 nuovi casi di cancro l’anno riconduCIBIli al Papilloma Virus Umano (HPV) : Non solo il Tumore della cervice uterina ma anche dell’ano, orofaringe, pene, vagina e vulva. In totale sono oltre 6.500 i nuovi casi di cancro l’anno riconducibili all’infezione da Papilloma Virus Umano (o HPV). La maggioranza di queste malattie potrebbero essere evitate grazie alla vaccinazione di bambini e adolescenti. Per favorire la prevenzione e fornire ai giovanissimi corrette informazioni su questo agente patogeno cancerogeno è stata ...

Alba Parietti e la foto del 1994 con Giovanni Ciacci irriconosCIBIle : Questa mattina, un noto personaggio della tv ha pubblicato sul suo profilo Instagram questo scatto amarcord con Alba Parietti. La foto risale al 1994 ed è stata scattata a Porto Cervo. In 25 anni, l’opinionista dell’Isola dei Famosi non è cambiata affatto. Lui invece sembra difficile da riconoscere e i follower stentano a crederci. Avete capito di chi si tratta? Il ragazzo con la chioma fluente e gli occhi scuri non è altri che ...

La pittura nel territorio dell’indiCIBIle - Luc Tuymans a Venezia : C'è la storia, dentro quei quadri dalle tonalità sorde. Ma c'è anche la pittura, nella sua rinnovata complessità e nella sua abrasiva obliquità di sguardo. Palazzo Grassi a Venezia ospita la mostra "La Pelle": oltre 80 opere di Luc Tuymans, artista belga che oggi è forse il pittore più influente al mondo. "Voi vedete i dipinti - ha detto Tuymans ad askanews - ma non vedete la violenza che c'è dietro. Che non è solo nel senso fisico delle ...

