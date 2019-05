Chrysler Pacifica - Al volante della prima ibrida FCA - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Lada qualche anno è una best seller negli Usa e, per il momento, rimane l'unico esempio di autoplug-in prodotta dal gruppo FCA (anche se prestissimo sarà affiancata da Jeep). L'abbiamo guidata in lungo e in largo per scoprire come si comporta questo sistema ibrido, quanto consuma e soprattutto se è davvero piacevole da guidare come promettono gli ingegneri americani. Per farlo abbiamo utilizzato un esemplare importato dalla Cavauto di Monza direttamente dagli Stati Uniti. Doppio motore elettrico. Lunga ben cinque metri e 17 centimetri, lapuò accogliere fino a sette passeggeri. La versione Hybrid è spinta da un V6 di 3.6 litri a ciclo Atkinson supportato da due motori elettrici da 84 e 114 CV alimentati da una batteria agli ioni di litio da 16 kWh alloggiata al di sottoseconda fila di sedili. La potenza complessiva del sistema è di 260 ...

