Chelsea | Sarri parla di campionato | Europa League e mercato | “Su Hazard…”

Sarri chiede la permanenza di Higuain per il rilancio del Chelsea : Gonzalo Higuain primo tassello del nuovo Chelsea di Maurizio Sarri. Già, perché la qualificazione Champions dei Bleus ha fatto salire improvvisamente le quotazioni del tecnico alla guida tecnica della squadra. Secondo quanto riporta Tuttosport «In questo momento il Chelsea ha ancora la spada di Damocle della sentenza Fifa a condizionarne i piani futuri. Il club ha fatto ricorso contro il blocco di mercato e, al momento, non sa come potrà ...

Chelsea - Cahill attacca Sarri e Morata fa una clamorosa gaffe : Maurizio Sarri è spesso visto come un "burbero", ma ad alcune sue uscite di pancia alterna gesti da persona estremamente sensibile. Prendiamo il caso Cahill: l'ex capitano del Chelsea nei giorni ...

Sarri bistrattato si prende la sua rivincita : l’annata del Chelsea è ottima e non è finita… : Maurizio Sarri potrebbe chiudere la sua stagione al Chelsea in maniera eccellente nonostante una fase d’ambientamento difficile in Premier Il nostro Maurizio Sarri è stato criticato, bistrattato, offeso e poco rispettato nel suo primo anno al Chelsea. Le chiacchiere però se le porta via il vento, ciò che resta sono i risultati che dimostrano l’ottimo lavoro fatto dal tecnico. Sarri ha preso le redini di una squadra disastrata ...

Un gran Brighton ferma 1-1 l'Arsenal : il Chelsea di Sarri è in Champions League : La cronaca della partita Col pensiero impellente di dover rispondere al Chelsea - vittorioso 3-0 contro il Watford - i Gunners iniziano subito all'attacco e, dopo 9' passano in vantaggio. Grazie a un ...

Chelsea - Cahill attacca Sarri “Non posso rispettarlo” : Gary Cahill non usa parole dolci nei confronti dell’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri. In un’intervista al Sunday Telegraph il difensore spara a zero contro il tecnico: “E’ molto difficile per me avere rispetto nei confronti di un uomo che non ha rispettato alcuni di noi“, dice Cahill, che oggi ha salutato Stamford Bridge. “Dopo aver giocato da titolare le scorse stagioni ed aver vinto tutto con il ...

Il Chelsea di Sarri è matematicamente in Champions League : Il pareggio tra Arsenal e Brighton consegna la Champions League al Chelsea di Sarri. A questo punto, l’ultima giornata della Premier servirà solamente a stabilire chi arriverà terzo tra i Blues e il Tottenham. Attualmente, è terzo il Chelsea. Sarri raggiunge così l’obiettivo stagionale. E il suo esordio nel calcio inglese diventa decisamente positivo. Molto positivo. Diciamo da nove in pagella. I Blues, lo scorso anno, non si ...

Chelsea - l'addio al veleno di Cahill : 'Non posso avere rispetto per uno come Sarri' : Il suo Chelsea ha battuto 3-0 il Watford guadagnando il terzo posto che vale la Champions a una giornata dal termine del campionato. Ma nemmeno questo per Sarri è stato un pomeriggio tranquillo. I gol ...

Tris del Chelsea - Sarri ora è 3/o : ROMA, 5 MAG - Il Chelsea vince 3-0 contro il Watfird e balza al terzo posto in classifica di Premier a una giornata dal termine del campionato. Succede tutto nella ripresa con i gol di Loftus-Cheek, 3'...

Tris del Chelsea - Sarri ora è 3/o : ANSA, - ROMA, 5 MAG - Il Chelsea vince 3-0 contro il Watfird e balza al terzo posto in classifica di Premier a una giornata dal termine del campionato. Succede tutto nella ripresa con i gol di Loftus-...

Chelsea - Cahill durissimo attacco contro Sarri : “Non lo rispetto - è stato davvero terribile! Rende la vita difficile a me e quelli che hanno vinto tutto!” : Maurizio Sarri ex tecnico del Napoli è stato duramente attaccato dal difensore Gary Cahill per la sua gestione dello spogliatoio Chelsea-Sarri, ancora bufera: il tecnico non sembra avere l’appoggio dell’intero spogliatoio. Ad attaccare il tecnico è il difensore Gary Cahill. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni del Telegraph: “Non è stato giusto, non solo nei miei confronti, ma anche con alcuni giocatori che stanno qui ...

Risultati Premier League - il Chelsea di Sarri vola verso la Champions : solo un pareggio per lo United : 1/15 AFP/LaPresse ...

Il Chelsea vince 3-0 - Sarri a un passo dalla Champions : Fondamentale vittoria per il Chelsea di Maurizio Sarri che è a un passo dalla conquista dell’obiettivo stagionale, cioè la qualificazione alla prossima Champions (mancata lo scorso anno, la squadra con Conte vinse la FA Cup ma arrivò quinta in Premier). I Blues hanno battuto 3-0 il Watford e si sono portati al terzo posto in classifica a una sola giornata dalla fine. Se l’Arsenal nel pomeriggio non dovesse battere il Brighton, la ...

Sarri annuncia il suo futuro : “L’anno prossimo resterò al Chelsea - la Premier è fantastica” : Chelsea, Sarri annuncia il proprio futuro: resterà a Londra Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, alla fine della partita pareggiata con l’Eintracht ha parlato anche del suo primo anno con i Blues e del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni. Le parole di Maurizio Sarri “Mi aspettavo di più dalla mia prima stagione al Chelsea? I ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto difficoltà e rialzare la testa per inserirci nuovamente ...

Video/ Eintracht Chelsea - 1-1 - : highlights - Sarri pareggia a Francoforte : Video Eintracht Chelsea, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, semifinale d'andata di Europa League a Francoforte