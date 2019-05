Chelsea | la Fifa boccia il ricorso | mercato bloccato per due sessioni

Chelsea - la Fifa conferma lo stop per le prossime due sessioni di mercato : La Fifa dice no al club di Abramovic, ribadendo lo stop agli acquisti per il Chelsea. La notizia sicuramente favorisce la Roma che vuole convincere Sarri a lasciare Londra. Il club londinese, insomma, ...

Chelsea - la Fifa conferma lo stop di due sessioni di calciomercato : Il Chelsea dovrà rimanere fermo sul mercato per le prossime due sessioni. La commissione d’appello della Fifa ha confermato la decisione presa lo scorso 22 febbraio ai danni del club londinese, reo di aver violato le norme relative ai trasferimenti internazionali e alle registrazioni di 29 calciatori sotto i 18 anni. Il Chelsea sarà, però, autorizzato a mettere sotto contratto i giocatori under 16 a patto che non si tratti di ...

