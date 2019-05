Chelsea | che batosta! Confermato il blocco del mercato per le prossime due sessioni

Chelsea - la Fifa conferma lo stop di due sessioni di calciomercato : Il Chelsea dovrà rimanere fermo sul mercato per le prossime due sessioni. La commissione d’appello della Fifa ha confermato la decisione presa lo scorso 22 febbraio ai danni del club londinese, reo di aver violato le norme relative ai trasferimenti internazionali e alle registrazioni di 29 calciatori sotto i 18 anni. Il Chelsea sarà, però, autorizzato a mettere sotto contratto i giocatori under 16 a patto che non si tratti di ...

Semifinali Europa League - Valencia-Arsenal e Chelsea-Eintracht. Come vederle in tv e streaming. Orari e programma : Giovedì 9 maggio si giocheranno le Semifinali di ritorno dell’Europa League 2019 di calcio, il programma della serata (fischio d’inizio alle ore 21.00) prevede Valencia-Arsenal e Chelsea-Eintracht Francoforte. Gli spagnoli sono chiamati alla furibonda rimonta di fronte al proprio pubblico del Mestalla, i Gunners hanno infatti vinto l’incontro d’andata per 3-1 e si presentano in terra iberica con un vantaggio importante ...

Sarri chiede la permanenza di Higuain per il rilancio del Chelsea : Gonzalo Higuain primo tassello del nuovo Chelsea di Maurizio Sarri. Già, perché la qualificazione Champions dei Bleus ha fatto salire improvvisamente le quotazioni del tecnico alla guida tecnica della squadra. Secondo quanto riporta Tuttosport «In questo momento il Chelsea ha ancora la spada di Damocle della sentenza Fifa a condizionarne i piani futuri. Il club ha fatto ricorso contro il blocco di mercato e, al momento, non sa come potrà ...

Chelsea-Real Madrid - fase di stallo nella trattativa per Hazard : arriva la mossa a sorpresa del talento belga : Visto il rallentamento della trattativa tra i due club, il talento belga pare voglia accelerare i tempi con una mossa a sorpresa Strada in salita per il trasferimento di Eden Hazard dal Chelsea al Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘As’, la trattativa sarebbe in una fase di stallo con il club londinese che non appare disposto a privarsi del fuoriclasse belga, se non per una cifra superiore ai 100 milioni ...

Probabili Formazioni Chelsea vs Eintracht Francoforte - Semifinale UEFA Europa League 09-05-2019 : Le Probabili Formazioni Chelsea-Eintracht Francoforte, Semifinale UEFA Europa League, Ritorno; Giovedì 9 Maggio, ore 21.00Chelsea / Eintracht Francoforte / UEFA Europa League – Sarà una delle due squadre che uscirà vincitore dal match in programma Giovedì 9 Maggio alle ore 21:00 allo Stamford Bridge di Londra, una delle finaliste dell’Europa League.Come arrivano Chelsea e Eintracht?UEFA Europa League / Chelsea / Eintracht ...

Premier League - corsa alla Champions : festa Chelsea - Red Devils out : Manca ancora una giornata alla conclusione della Premier League. Turno in cui verranno emessi diversi verdetti: dalla vincitrice del titolo alle posizioni valide per la qualificazione alle coppe europee. A novanta minuti dalla conclusione del campionato, questa è la situazione dal terzo al sesto posto.Chelsea (71 punti)Con la vittoria per 3-0 conquistata a Stanford Bridge contro il Watford, i Blues hanno conquistato l’accesso alla ...

Chelsea - la gaffe di Morata su Cahill fa ridere sui social : E’ chiaro che il periodo con la maglia del Chelsea per Gary Cahill sta per terminare, a causa del rapporto con Sarri. Clamorosa, però, la gaffe di Morata su Instagram. L’attaccante ha condiviso un messaggio facendogli i complimenti per la splendida carriera e ringraziandolo per l’onore di essere stato un suo compagno di squadra. Su Instagram Cahill, che vanta un milione e 629 mila follower, ha condiviso una sua foto di ...

Sarri bistrattato si prende la sua rivincita : l’annata del Chelsea è ottima e non è finita… : Maurizio Sarri potrebbe chiudere la sua stagione al Chelsea in maniera eccellente nonostante una fase d’ambientamento difficile in Premier Il nostro Maurizio Sarri è stato criticato, bistrattato, offeso e poco rispettato nel suo primo anno al Chelsea. Le chiacchiere però se le porta via il vento, ciò che resta sono i risultati che dimostrano l’ottimo lavoro fatto dal tecnico. Sarri ha preso le redini di una squadra disastrata ...

Chelsea in Champions : L'Arsenal non va oltre il pareggio, 1-1, interno contro il Brighton e regala la qualificazione anticipata al Chelsea nella prossima Champions League. La squadra di Unay Emery sale infatti a quota 67, ...

