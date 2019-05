Che cosa unisce la musica elettronica ad una delle Vodke più conosciute…

laragnatelanews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Un ex fienile che si trasforma in spazio dove cultura,e arte prendono forma intorno ae performance video, stiamo parlando del conosciuto MONK di Roma, in via Giuseppe Mirri 35, che venerdì 10 maggio ospiterà #AbsolutNights, il tour di ABSOLUT Vodka in collaborazione con CLUB TO CLUB . Un tour italiano in location uniche con i protagonisti della, che nella tappa di Roma ha scelto l’energia di STILL, pseudonimo di Simone Trabucchi, uno dei più eclettici esponenti della new wave italiana noto per un melting potle che spazia dall’Italia all’Etiopia e alla Jamaica. In programma anche il dj-set di Bill Kouligas, in back to back con STILL. Cresciuto ad Atene e basato a Berlino, Kuligas è designer, musicista e fondatore dell’acclamata etichetta indipendente PAN e mescola performance video, graphic design ed. La serata si ...

