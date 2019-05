Champions | tra le super rimonte c' è anche la Juve

Leghe e club contro la nuova Champions : 'Rischia di stravolgere i campionati' : TORINO - Le Leghe europee dicono no ai progetti Eca e Uefa di riforma del calcio europeo, Champions in primis. Di più, qualsiasi revisione del sistema deve passare 'inevitabilmente' attraverso l'...

Tebas : «Champions? Nessuna riforma senza accordo tra tutti» : Tebas riforma Champions – Anche Javier Tebas, presidente della Liga, è intervenuto al meeting di Madrid delle Leghe europee. La riforma del calcio europeo, e della Champions, passa inevitabilmente per l’accordo con le singole Leghe nazionali. A schierarsi contro i progetti dell’Uefa e dell’Eca sulla riforma della Champions sono proprio Tebas e il presidente dell’European […] L'articolo Tebas: «Champions? ...

Quote Champions - Liverpool-Barcellona - l’impresa dei Reds a 11.00 su Sisal Matchpoint. Un’altra magia di Messi su punizione a 9.00 : Quote Champions – La gara di andata al Camp Nou, vinta dal Barcellona con un netto 3 -0, ha emesso un verdetto durissimo per il Liverpool che ora, per conquistare la finale di Madrid, deve compiere una vera e propria impresa all’Anfield. A confortare le speranze dei Reds c’è il rendimento tra le mura amiche, dove il Liverpool non subisce gol in Champions League dal 18 settembre scorso. Qualificazione a parte, gli inglesi sono ...

Atalanta - scatto per la Champions : macchina da gol e da trasferta : Una festa continua quella di Bergamo e dell' Atalanta con un popolo, quello nerazzurro, che ormai è irrefrenabile come dimostrano le migliaia di presenze a Zingonia al rientro della squadra dalla ...

Torino - Cairo : 'Petrachi-Roma niente di vero. La Super Champions? Mancanza di rispetto per il popolo italiano' : Urbano Cairo , presidente del Torino , parla a Radio Rai nel corso della trasmissione Radio Anch'Io lo Sport: 'La Champions? Mancano poche partite e ci sono solo nove punti a disposizione. Mi sembra complicato perché l'Atalanta si è staccata ma dobbiamo pensare a una partita alla volta, senza guardare ...

Bundesliga - lo Schalke è salvo. Il Leverkusen rifila sei gol all'Eintracht Francoforte nella sfida Champions : GELSENKIRCHEN, GERMANIA, - La domenica di calcio in Bundesliga sancisce la salvezza matematica dello Schalke 04 , che nel match delle 13.30 alla Veltins Arena contro l' Augsburg non va oltre lo 0-0. ...

United - addio Champions - Passo falso dell'Arsenal - Higuain trascina il Chelsea al terzo posto : Il p enultimo turno della Premier League dice tanto in chiave Champions League . Il Chelsea batte 3-0 il Watford e vola al terzo posto, superando il Tottenham, ora a -1. L'Arsenal pareggia 1-1 contro ...

Lazio-Atalanta - Gasperini : 'Impresa straordinaria. Champions? Ci crediamo ancora di più' : Gian Piero Gasperini , ai microfoni di Sky Sport , si gode questo momento: "Abbiamo fatto un'Impresa straordinaria che ci mette in una posizione di classifica che... se prima ci credevamo, ora ancora ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta ad un passo dal sogno Champions League - fuochi d’artificio tra Parma e Sampdoria : Nuova domenica di gare nella Serie A di Calcio 2019, con la trentacinquesima giornata che ha vissuto un importante scontro tra Atalanta e Lazio, con il palio punti preziosi nella corsa verso il quarto posto, che vale la partecipazione alla prossima Champions League. Il successo è andato dunque ai bergamaschi, che dopo il gol in apertura di Marco Parolo sono riusciti a rimontare segnando con Duvan Zapata, Timothy Castagne e Berat Djimsiti, per un ...

Straordinaria Atalanta : vince 3-1 in casa Lazio e ipoteca la Champions : Straordinaria. Non ci sono altri termini per definire la stagione dell’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi vincono 3-1 all’Olimpico contro la Lazio e ipotecano la Champions League del prossimo anno. A tre giornate dalla fine, sono al quarto posto a 62 punti a una lunghezza dall’Inter. Al momento, hanno quattro punti sulla Roma che però è impegnata nel pomeriggio a Genova contro il Genoa. Il Torino a 57 e il Milan, con una ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna insegue un’altra coppa europea a dieci anni di distanza dall’ultima : Un’attesa lunga dieci anni per sognare un’altra coppa europea. E’ quanto sta succedendo alla Virtus Segafredo Bologna, che nel 2009 vinse l’EuroChallenge e che domani ad Anversa affronterà l’iberostar Tenerife nella finale della Champions League per portarsi a casa il quinto trofeo continentale della sua storia dopo la coppa delle Coppe del 1990, l’Eurolega del 1998 e del 2001 e, appunto, l’EuroChallenge di dieci anni orsono. Nella semifinale di ...

Otto scudetti consecutivi : Juventus tra gioie e rimpianti con il tarlo della Champions : Il campionato di calcio di Serie A 2018/2019 volge al termine, ed anche quest'anno ha visto una squadra su tutte dominare e vincere con largo anticipo lo scudetto: la Juventus. Ennesima vittoria, ennesimo campionato stravinto e ottavo titolo di fila: un record indiscutibile. Ciò nonostante, tanti, troppi juventini non riescono a gioire pienamente per la conquista del tricolore, perché ormai la priorità è rappresentata dal trionfo in Champions ...