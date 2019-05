Champions League | dopo l’impresa del Liverpool i bookmakers puntano tutto su Klopp e soci

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019), unsontuoso ha fatto fuori il Barcellona: adessoed i suoi sono i favoriti per la vittoria finale È stato protagonista di una rimonta epica ed è normale che adesso sia il grandissimo pretendente alla conquista dellail 4-0 con cui ha schiantato il Barcellona e conquistato la finale ilfa sognare i suoi tifosi anche nelle quote dei bookmaker. Gli analisti 888sport.it danno i Reds come favoritissimi per alzare il trofeo e, come riporta Agipronews, la loro quota è crollata da 23,00 a 1,45 nella notte tra ieri e oggi. Restano in corsa anche Ajax e Tottenham, che giocano stasera la semifinale di ritorno: tra le due gli olandesi sono decisamente più avanti, a 3,80, mentre il Tottenham, costretto a rimontare, è dato a 9,00 per la conquista della coppa. (Spr/AdnKronos)L'articolol’impresa del ...

