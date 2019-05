Champions | incredibile Liverpool | il trionfo passa da 23 | 00 a 1 | 45

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale in Champions - CR7 ha risposto in modo incredibile' : Questi sono giorni di riposo per la Juventus che riprenderà gli allenamenti il 26 marzo per preparare la gara contro l'Empoli. I bianconeri che non sono stati convocati in nazionale potranno così godere di un lungo periodo di relax anche se svolgeranno dei programmi personalizzati di lavoro. Nel piccolo gruppo di giocatori che stanno trascorrendo questa settimana di riposo c'è Emre Can che non è stato chiamato dalla Germania. Il numero 23 ...