Champions | che gaffe della tv catalana | ' Il Barcellona ha eliminato il Liverpool'

Champions - tra le super rimonte c'è anche la Juve : Una partita incredibile, una giornata meravigliosa di sport, calcio. Di benedizioni sportive. Il Liverpool ha sbancato Anfield, e fin qui nessuna novità: però l'ha fatto vincendo 4-0 contro il Barcellona, e soprattutto andando a riprendere il 3-0 con cui ...

Liverpool - Juventus...e poi? Le 12 rimonte storiche della Champions : Liverpool, Inghilterra, - Il Liverpool centra la clamorosa impresa e prenota un biglietto per Madrid. I Reds, spinti dall'urlo di un Anfield impazzito, riescono in quella che sembrava una mission ...

Champions - Ajax-Tottenham Ten Hag 'Dimentichiamo l andata'. Pochettino 'Vogliamo che il sogno continui' : AMSTERDAM - L'Ajax oramai non è più una sorpresa e, dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus, gode dei favori del pronostico per approdare in finale di Champions League. I Lancieri, infatti, possono ...

Champions : Pochettino - viviamo un sogno : ROMA, 7 MAG - "L'Ajax, dopo il match di andata, è in leggero vantaggio, l'unico modo che abbiamo di andare in finale è vincere qui. Non c'è alternativa, ora abbiamo bisogno di trovare le giuste ...

Per i musulmani arriva il mese del ramadan : che guaio per l’Ajax in Champions - anche il Milan in difficoltà : Il ramadan potrebbe condizionare le prestazioni di alcuni calciatori impegnati nelle prossime ore in Champions ed in Serie A arriva il mese del ramadan per i fedeli musulmani e come sempre per quanto concerne gli sportivi si apre un periodo decisamente complesso. Non ingerire nè solidi, nè liquidi dall’alba al tramonto non è certamente una pratica favorevole per chi deve praticare sport ad alto livello. Molti club dovranno far fronte ...

Quote Champions League - Ajax vicino alla finale che manca da 23 anni : a 1.33 su Sisal Matchpoint : L’Ajax è a un passo dall’impresa di conquistare la finale di Champions League a distanza di 23 anni. Dopo aver eliminato due grandi favorite, Real Madrid prima e Juventus poi, gli olandesi hanno espugnato un altro stadio prestigioso come il nuovissimo Tottenham Stadium, vincendo per 1-0 con gli Spurs. Il risultato però tiene ancora in corsa gli inglesi a cui basta un gol alla Crujiff Arena per ristabilire la parità. Gli esperti di Sisal ...

Liverpool-Barcellona - le chiavi tattiche della semifinale di Champions : Per compiere l'impresa e raggiungere la seconda finale consecutiva dell'era Klopp, il Liverpool deve segnare 4 gol senza subirne. Va detto subito che in questa stagione il Barcellona ha subito 3 o più ...

Ajax-Tottenham - tutto quello che c'è da sapere sulle semifinali di Champions League : Dove è possibile guardare Ajax-Tottenham? La sfida tra Ajax e Tottenham sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno HD su satellite, fibra e DTT e su Sky Sport Football su satellite e ...

Milan - Salvini ancora ironico : “Più facile la Salernitana in Champions che il Milan…” : Non è la prima volta che utilizza l’ironia, Matteo Salvini, quando parla del “suo” Milan. Tifoso della squadra rossonera, diverse volte il ministro dell’Interno non ha fatto mistero di mostrare tutta la sua delusione per un andamento non esaltante della compagine Milanese, tra poco impegnata in campo contro il Bologna. Milan-Bologna, diretta live della sfida E così, in un comizio a piazza Portanova a Salerno, il ...

Champions - Valverde : «Roma-Barcellona è stata un'esperienza che ci è servita» : ROMA - ' Il risultato della partita di andata non cambia le cose, non dobbiamo pensarci. Dobbiamo preparare questa sfida di Anfield come se la settimana scorsa non avessimo giocato e pensare come se ...

Premier League - corsa alla Champions : festa Chelsea - Red Devils out : Manca ancora una giornata alla conclusione della Premier League. Turno in cui verranno emessi diversi verdetti: dalla vincitrice del titolo alle posizioni valide per la qualificazione alle coppe europee. A novanta minuti dalla conclusione del campionato, questa è la situazione dal terzo al sesto posto.Chelsea (71 punti)Con la vittoria per 3-0 conquistata a Stanford Bridge contro il Watford, i Blues hanno conquistato l’accesso alla ...

Champions - l'Ajax inguaiato dal ramadan contro il Totthenam : i due big che giocheranno a digiuno : La corsa dell'Ajax in Champions rischia di rallentare proprio sul più bello per la concomitanza delle semifinali con ramadan. Gli olandesi si giocano l'accesso alla finale con il Tottenham di Pochettino, ma senza poter contare su due giocatori fondamentali al pieno delle loro forze: Hakim Ziyech e N

Liverpool-Barcellona - tutto quello che c'è da sapere sulle semifinali di Champions League : Dov'è possibile guardare Liverpool-Barcellona? Il match tra Liverpool e Barcellona sarà trasmesso da Sky Sport sui canali Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 sul satellite e Sky Sport ...

Mattia De Sciglio - video scherzo Iene/ Dopo la Champions perde il gatto : star social : Mattia De Sciglio vittima dello scherzo de Le Iene. Dopo la delusione in Champions, il difensore della Juventus perde anche il suo gatto.