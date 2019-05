C' è tutto il mondo e le sue mille sfaccettature in questo maggio di mostre da non perdere

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La capitale internazionale della fotografia d’inchiesta è Padova, e lo è per quasiil mese di. La prima edizione dell’IMP Festival (International Month of Photojournalism), infatti, animerà la città veneta dal 10 al 26. Un evento che attraverserà il centro storico padovano, articolandosi in venti esposizioni principali allestite nelle più belle sedi museali ed espositive della città. Il Festival, tra le varie, ospiterà la mostra monografica del fotografo americano Alex Webb e i lavori del presidente di Magnum Photos Thomas Dworzak. Spazio anche per le foto di Patrick Brown, Mads Nissen, Peter Bauza, Mario Dondero, Giles Duley, Francesco Cito, Pietro Masturzo, Giulia Nausicaa Bianchi, Francesco Giusti, Massimo Sciacca, André Liohn, Scott Typaldos, Erik Messori, Alessandro Vincenzi, ...

