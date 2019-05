Cavani-Napoli | Il Mattino – Il Decreto Crescita taglierebbe i costi dell’operazione

Dries Mertens raggiunge Cavani a quota 104 gol nel Napoli : Dries Mertens come Edinson Cavani. I gol sono gli stessi: 104 con la maglia del Napoli. Ovviamente Edinson li ha segnati in tre anni, Dries in sei. Ma resta un dato straordinario per una calciatore arrivato a Napoli con le stimmate dell’ala, dell’esterno. Che fino al secondo anno di Sarri era considerato in concorrenza con Insigne sulla sinistra. E poi è successo quel che sappiamo. Il Napoli si è ritrovato senza centravanti, con ...