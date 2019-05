Catania danza sui confini del Mediterraneo

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ilè oggi tra le frontiere più pericolose al mondo. Migliaia di uomini donne e bambini sono stati inghiottiti dalle sue acque negli ultimi i 10 anni. E ancora non è finita: perché gli sbarchi e le morti in mare continuano anche in questo 2019 presentato dalla politica come quello della loro definitiva scomparsa.Lo scorso 2 aprile è stata la volta di 50 tra uomini, donne e bambini inghiottiti senza lasciare traccia nell’assoluta indifferenza della Guardia costiera libica. Il giorno seguente mentre in Libia sono ripresi i combattimenti tra fazioni avversarie la tedesca Alan Kurdi ha soccorso 64 persone ma le è stato negato l’accesso ai porti italiani.Il 3 maggio scorso davanti alla Turchia 9 affogati di cui 5 bambini. Esattamente mentre l’Ungheria di Victor Orban - sodale del nostro ministro degli Interni - veniva ...

dsDanceSide : Scenario pubblico, gli uomini-vulcano della Sciara. Il risveglio dell'Etna e i migranti a passo di danza - MeridioN… - TuttaPalermo : Scenario pubblico, gli uomini-vulcano della Sciara Il risveglio dell'Etna e i migranti a passo di danza - MeridioNews : Scenario pubblico, gli uomini-vulcano della Sciara Il risveglio dell'Etna e i migranti a passo di danza… -