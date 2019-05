Caso Dieselgate | la Procura di Stoccarda stanga la Porsche | multa pazzesca per la Casa

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Iltore diha inflitto allaunamilionaria, una sanzione a cui latedesca non farà appello Durissima sanzione inflitta alla, latedesca infatti è stata condannata a pagare ben 535 milioni nell’ambito del, ovvero per aver prodotto veicoli più inquinanti di quanto consentito. Una decisione clamorosa quella presa dalladi, come riferito dagli investigatori: “è stata imposta unadi 535 milioni di euro aper negligenza nel controllo di qualità“. Lanon farà appello nei confronti di questa sanzione, preferendo dunque versare il denaro senza iniziare una battaglia legale che potrebbe causare ulteriori danni al costruttore tedesco.L'articolo, ladilaper latedesca ...

