Case popolari ai rom | il silenzio fatale delle istituzioni

(Di mercoledì 8 maggio 2019) CasaPound il 7 maggio a Casal Bruciato (foto: Cecilia Fabiano/ LaPresse) Stanno diventando scene tragicamente abitudinarie: una famiglia straniera, magari rom, prende possesso di un alloggio popolare in qualche quartiere periferico (ma non troppo, Roma è gigantesca, non dimenticatelo mai) della Capitale. Il solito picchetto di CasaPound cerca di impedirne l’accesso o spingerla all’abbandono mettendosi a capo di un gruppo solitamente contenuto di cittadini, mentre tutto intorno gli altri tacciono. Scene così abitudinarie che ieri a Casal Bruciato, un pezzo di Roma Est incastrato fra l’autostrada A24 e la via Tiburtina all’interno del Grande raccordo anulare, Senada e il marito Imed, bosniaci con 12 figli (ma ce n’era solo una, ieri), sono stati scortati da poliziotti in assetto antisommossa. Segnalano le cronache che erano pure passati al supermercato per comprare qualcosa da regalare ...

