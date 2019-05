Casal Bruciato | Virginia Raggi in visita alla famiglia rom assediata | “Mafiosa | schifosa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La sindaca di Roma,, al suo arrivo aè stata accolta dagli insulti dei partecipanti al sit-in contro l’assegnazione di una casa popolare a unarom. “Buffona”, “non sei la nostra sindaca”, “portali a casa tua” sono le urla lanciate contro la prima cittadina che, in tarda mattinata, è arrivata nella periferia della capitale per manifestare la propria solidarietà alle 14 persone che da ieri vivono assediate dai vicini fomentati da gruppi e partiti di estrema destra come Casapound e Fratelli d’Italia. La sindaca 5 Stelle si trova nell’abitazione delladi etnia rom, ma al suo passaggio, scortata dalle forze dell’ordine, ha dovuto subire gli attacchi degli inquilini delle palazzine di via Sebastiano Satta. “”, le ha urlato contro una donna, mentre altri lanciano ...

