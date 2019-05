Casal Bruciato | Raggi scortata dai poliziotti Contro di lei insulti sessisti dai

Raggi incontra famiglia rom a Casal Bruciato : con lei direttore Caritas : Roma – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sta incontrando in questo momento la famiglia Rom nell’appartamento assegnato in via Satta, a Casal Bruciato. Con lei sono presenti i vicini di casa, il direttore della Caritas, don Ben Ambarus, e un delegato del Vicariato. L'articolo Raggi incontra famiglia rom a Casal Bruciato: con lei direttore Caritas proviene da RomaDailyNews.

Casal Bruciato - contro chi urla ‘ti stupro’ a una madre : fuori i fascisti dalle nostre vite! : Casal Bruciato. Parole come “impiccati” e “bruciati” e “ti stupro” sono state dette a persone cui spetta l’assegnazione della casa popolare. Li chiamano Rom, ma quei bambini spaventati dalla cattiveria di chi gli urla contro di tutto sono italiani, nati e cresciuti qui e la donna che ha subìto la minaccia di stupro è la loro madre. Organizzazioni dell’estrema destra, fascisti, sono andati a ...

Casal Bruciato - l'uomo che ha minacciato la mamma rom è di Casapound : Ieri a Casal Bruciato durante il trasferimento di una famiglia rom in una casa assegnatale legittimamente, un ragazzo ha gridato frasi oscene alla donna fino ad arrivare ad una esplicita minaccia di violenza sessuale. Casapound ha tentato di prendere le distanze da questo comportamento così terribile, ma sembra che quel giovane che ha inveito violentemente contro la mamma rom sia proprio un esponente del noto movimento di estrema destra. Il ...

Roma : Orfini - 'a Casal Bruciato razzismo - ma a sinistra c'è chi giustifica' : 'Cosa fa la politica? Si schiera con la famiglia x, direte voi. E invece no. La destra sostiene apertamente chi si oppone a che la famiglia x abbia una casa alla quale ha diritto. La sinistra va in ...

La nuova rivolta anti-rom di Casal Bruciato : Un mese dopo la sollevazione di alcuni residenti e militanti di estrema destra, che ha portato una famiglia rom a rinunciare alla casa popolare che il Campidoglio le aveva assegnato a via Cipriano Facchinetti, a Casal Bruciato, la stessa scena da ieri si ripete a poche centinaia di metri di distanza, in via Satta. Stavolta però, almeno per ora, l'epilogo sembra differente: la famiglia rom di origine bosniaca assegnataria dell'appartamento, ...

Roma - alloggio Casal Bruciato a famiglia rom/ "Impiccateli" - CasaPound vs Asia Usb : Roma, scontri a Casal Bruciato per alloggio popolare dato a famiglia Roma. 'Impiccateli tutti', caos in piazza tra CasaPound e Asia Usb

"Troia - ti stupro". Incubo senza fine per i rom di Casal Bruciato : “Troia, ti stupro”. Basta questo insulto, lanciato all’indirizzo di Senada e della sua bambina Violetta, di 2 anni, all’arrivo all’alloggio di via Satta per capire il livello di intolleranza e d’odio nei confronti dei rom a Casal Bruciato. La famiglia bosniaca di 14 persone, dopo una notte di paura trascorsa insonne, è tornata a nella casa che il comune di Roma gli ha regolarmente assegnato. Ad ...