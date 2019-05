Casal Bruciato | l' uomo che ha minacciato la mamma rom è di Casapound

Roma - casa popolare a una famiglia di nomadi. Tensione a Casal Bruciato : “Non ve ce volemo qua!” : Ancora Tensione a casal Bruciato, a Roma, davanti al palazzo dove è stata assegnata una casa popolare a una famiglia di nomadi. casapound e movimenti per la casa si sono affrontati a colpi di slogan. All’indirizzo della famiglia assegnataria una sequela di insulti L'articolo Roma, casa popolare a una famiglia di nomadi. Tensione a casal Bruciato: “Non ve ce volemo qua!” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma : Orfini - 'a Casal Bruciato razzismo - ma a sinistra c'è chi giustifica' : 'Cosa fa la politica? Si schiera con la famiglia x, direte voi. E invece no. La destra sostiene apertamente chi si oppone a che la famiglia x abbia una casa alla quale ha diritto. La sinistra va in ...

La nuova rivolta anti-rom di Casal Bruciato : Un mese dopo la sollevazione di alcuni residenti e militanti di estrema destra, che ha portato una famiglia rom a rinunciare alla casa popolare che il Campidoglio le aveva assegnato a via Cipriano Facchinetti, a Casal Bruciato, la stessa scena da ieri si ripete a poche centinaia di metri di distanza, in via Satta. Stavolta però, almeno per ora, l'epilogo sembra differente: la famiglia rom di origine bosniaca assegnataria dell'appartamento, ...

"Troia - ti stupro". Incubo senza fine per i rom di Casal Bruciato : “Troia, ti stupro”. Basta questo insulto, lanciato all’indirizzo di Senada e della sua bambina Violetta, di 2 anni, all’arrivo all’alloggio di via Satta per capire il livello di intolleranza e d’odio nei confronti dei rom a Casal Bruciato. La famiglia bosniaca di 14 persone, dopo una notte di paura trascorsa insonne, è tornata a nella casa che il comune di Roma gli ha regolarmente assegnato. Ad ...

Casal Bruciato - rivolta anti-nomadi. Famiglia entra in casa scortata. Salvini : «Violenza mai giustificata» : ROMA - Un'escalation vergognosa di minacce. Insulti, urla, frasi anche raccapriccianti come il «ti stupro» urlato da un abitante all'indirizzo di una nomade che stava rientrando...

A Casal Bruciato Casapound contro i rom assegnatari case : Ancora tensioni a Casal Bruciato, quartiere romano, dove la polizia ha dovuto contenere esponenti di Casapound e Azione Popolare che hanno cercato di impedire il rientro in casa della famiglia bosniaca di 14 persone assegnataria di un alloggio popolare. A sostegno della famiglia sono accorsi il sindacato di base degli inquilini Asia Usb e altri movimenti di solidarietà cittadini, che gridano slogan contro gli attivisti di estrema destra, che ...

Casal Bruciato - vicini contro famiglia rom : 'Li vogliamo impiccati - bruciati' e 'ti stupro'. Ma loro : 'Siamo in regola' : "Il problema lo creano quegli individui imbecilli " ha detto chiaramente l'assessora Castiglione - che a un mese dalle europee strumentalizzano in maniera esclusivamente politica e a fini personali ...

Alta tensione a Casal Bruciato : Mi viene da pensare che questa sia una strumentalizzazione politica in vista delle elezioni. Abbiamo fatto tante assegnazioni, con casi di famiglie perfettamente integrate" ha aggiunto. "Come ...

