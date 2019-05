Casal Bruciato | gli abitanti alla Raggi

Zingaretti su Casal Bruciato : le proteste non sono solo di neofascisti : Roma, 8 mag., askanews, - Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, esprime 'solidarietà' alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per quanto accaduto a Casal Bruciato. 'Se la famiglia Rom aveva diritto ...

Virginia Raggi da famiglia rom a Casal Bruciato - insultata : 'Hanno diritto alla casa - è la legge' : "Buffona", "non sei la nostra sindaca" e "vergognati". Con queste urla e insulti la sindaca di Roma, arrivata a casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi assegnataria di un appartamento ...

Casal Bruciato - minacciare una famiglia non c’entra con la ‘guerra tra poveri’ : Guardate il video qui sotto: lei avrà due anni e si stringe forte alla mamma. Ha paura, la piccola, è solo una bambina. Ogni tanto strizza gli occhi e vorrebbe forse tapparsi le orecchie, ma non lo fa per non mollare la presa attorno alla mamma. La vicenda della casa popolare di Casal Bruciato assegnata a una famiglia di origine rom riflette un contesto che supera di gran lunga quella cosiddetta “guerra tra poveri” di cui tanto si è ...

Casal Bruciato - tensione al presidio antifascista : “Via il Pd dalla piazza”. Contestati militanti dem : tensione, nel quartiere Casal Bruciato di Roma, al presidio antifascista. Alcuni militanti ed elettori del Partito democratico, su indicazione del Pd capitolino, che aveva annunciato la propria partecipazione al sit-in, sono stati Contestati dai manifestanti: “Via il Pd dalla piazza”. Discussioni animate e qualche spintone, come si vede nel video, tra i dem e le persone del presidio. L'articolo Casal Bruciato, tensione al presidio ...

Casal Bruciato - Di Maio irritato per l'iniziativa della Raggi : 'Prima si aiutano i romani' : Il vicepremier Di Maio irritato con Virginia Raggi per la visita della sindaca della Capitale alla famiglia rom a cui è stata assegnata una casa a Casal Bruciato , a Roma . È stata infatti accolta con ...

Casal Bruciato - M5s Roma al fianco di Raggi dopo insulti : “Battaglia di civiltà”. Agenzie di stampa : “Di Maio irritato” : “Siamo con Virginia Raggi in questa battaglia di civiltà”, scrive su Twitter il Movimento 5 stelle di Roma, dopo che la sindaca della Capitale a Casal Bruciato è stata accolta dagli insulti dei partecipanti al sit-in contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. Raggi si è recata a casa delle 14 persone che da ieri vivono assediate dai vicini fomentati da gruppi e partiti di estrema destra come Casapound e Fratelli ...

Cosa succede a Casal Bruciato - Roma : I militanti di Casapound contestano con violenza l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia di etnia rom, che oggi ha ricevuto la visita della sindaca Virginia Raggi

CasaPound in presidio a Casal Bruciato : sorveglianza stretta : Roma – A Roma, nella zona di Casal Bruciato, a 100 metri di distanza dal presidio dei Movimenti per il diritto all’abitare, e’ gia’ iniziato la manifestazione di CasaPound in piazza Balsamo Crivelli. All’iniziativa dei militanti di estrema destra stanno partecipando circa 50 persone sorvegliate da uno stretto cordone di polizia. Tra i due blocchi di manifestanti sono stati posizionati anche multi blindati del ...

La sindaca Raggi contestata a Roma da residenti di Casal Bruciato : “Buffona - stai attenta” : «Buffona, non sei il nostro sindaco»: sono le frasi urlate da alcuni residenti di Casal Bruciato alla sindaca Virginia Raggi all’uscita dall’appartamento in via Satta dove ha fatto visita - insieme al vescovo Palmieri - alla famiglia rom assegnataria di una casa popolare. Scortata dalle forze dell’ordine, è stata fischiata, insultata dagli inquilin...

Antifascisti di Roma in presidio a Casal Bruciato : zona blindata : Roma – “La dignita’ nelle periferie non si conquista con la guerra tra poveri. Firmato gli Antifascisti di Roma e gli abitanti di Casal Bruciato” questo lo striscione che apre il presidio dei movimenti per il diritto all’abitare iniziato ora in via Sebastiano Satta. L’iniziativa a cui stanno partecipando circa 200 persone, e’ stata organizzata dopo le proteste per l’assegnazione di un appartamento ...

Raggi contestata a Casal Bruciato : 'I Rom hanno diritto a quella casa' : Rimane alta la tensione a Casal Bruciato, il quartiere di Roma dove è stata assegnata una casa popolare ad una famiglia Rom con 12 figli scatenando le proteste dei residenti. Questa mattina la sindaca ...

Roma - il presidio antifascista dei movimenti per la casa a Casal Bruciato : Dopo le tensioni degli ultimi giorni, i movimenti per il diritto allâabitare si ritrovano sotto lo stabile di casal Bruciato dove una...

Casal Bruciato - Raggi va via scortata. 'I rom hanno diritto a quella casa' : 'Domani il Papa incontrerà il mondo dei rom , noi abbiamo invitato la famiglia la sera, quando la chiesa di Roma ospiterà il Papa a San Giovanni. Non sappiamo se verranno, ma sono stati molto onorati ...