Canottaggio | Coppa del Mondo 2019 | Italia non al top della forma L’obiettivo sono i

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La Nazionalena diè in ritiro a Sabaudia in questi giorni e non prenderà parte alla prima delle tre tappedel: i tecnici azzurri hanno scelto di puntare direttamente agli Europei di Lucerna che si svolgeranno dal 31 maggio al 2 giugno, evitando una competizione che a questo puntostagione non può essere affrontata al meglio. Il picco, per gli azzurri come per tutte le altre Nazionali, si dovrà avere a fine agosto, dato che dal 25 al 1° settembre a Linz in Austria, sarà la volta dei Mondiali, che serviranno come qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Saranno ben 118 gli equipaggi che voleranno in Giappone grazie alla rassegna iridata. I posti variano da specialità a specialità, con i singoli e i doppi pesi leggeri che avranno poi anche una fase continentale di qualifica, mentre per le altre dieci gare resterà soltanto la regata ...

