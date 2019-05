Calciomercato Real Madrid | offerta shock al Psg per Mbappé DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Secondo France Football, ilpur di portare in Spagna l’attaccante del Psg Kylianè disposto a fare follie. Il record per il trasferimento più costoso di sempre appartiene al Psg con Neymar, pagato 222 milioni.potrebbe batterlo visto che, secondo il giornale francese, l’delsarebbe di 280 milioni.è una richiesta precisa dell’allenatore del, Zinedine Zidane, che spera anche nell’arrivo di Eden Hazard e Paul Pogba per aprire una nuova era di ‘galacticos’. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPOE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articoloal Psg perCalcioWeb.

CalcioWeb : #Calciomercato #RealMadrid, offerta monstre al #Psg per #Mbappé [CIFRE E DETTAGLI] ???? - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Ajax, parla l'agente di #Tadic: '#Juve? Mi hanno chiamato in tanti per lui. Mai offerto al #Real' -