Calciomercato Juventus | possibile scambio con il Barcellona per Cancelo

Calciomercato Juventus - Brandt nuova idea : è sfida al Liverpool (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus va a caccia di qualità per il centrocampo. E’questa una delle richieste di Allegri per rimanere sulla panchina bianconera, più tecnica per una mediana che rischia di perdere Pjanic e che sicuramente non vedrà più in rosa Khedira. Già conclusa la trattativa per Ramsey, pronto a sbarcare a Torino, il sogno è Paul Pogba mentre inizia a diventare calda la trattativa per Rabiot. L’ultimo nome invece arriva dalla ...

«Calciomercato - Cristiano Ronaldo chiede sei acquisti alla Juventus» : ROMA - Il campionato archiviato in maniera trionfale e, al contempo, l'uscita prematura dalla Champions, proiettano la Juventus alla prossima stagione con largo anticipo rispetto alla concorrenza. C'è ...

Pjanic al Psg? "Tutto può succedere"/ Calciomercato - Juventus su Rabiot e Pogba : Pjanic al Psg? "Tutto può succedere". E la Juventus a Rabiot e Pogba per rinforzare il centrocampo. Ultime notizie di Calciomercato.

Calciomercato Juventus - l’idea di Paratici : Rabiot “aiuta” De Ligt : De Ligt è il sogno per il Calciomercato della Juventus, un difensore di spessore di certo arriverà in bianconero La Juventus ha terminato anzitempo la propria stagione sportiva. Scudetto già in tasca, eliminazioni dalle coppe già arrivate, forse con un po’ troppo anticipo. Adesso la società sta pensando a pianificare il futuro, con Paratici pronto a mettersi all’opera in vista della prossima stagione. Sarà un Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - Gazzetta dello Sport : “L’estate calda di Paratici - si punta al grande colpo” : Calciomercato Juventus – I bianconeri , è risaputo, pensano già alla prossima stagione. Se resta ancora da capire, nonostante le diverse conferme, il futuro di Allegri, è sulla rosa che si lavorerà: “L’estate calda di Paratici” titola la Gazzetta dello Sport (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE LA RASSEGNA STAMPA) facendo il punto sul mercato della Vecchia Signora, tra grandi colpi, sogni e cessioni di qualche big per ...

Calciomercato Juventus - Dybala potrebbe partire : Allegri non si opporrebbe alla cessione : Si parla molto di cessioni in casa Juventus, a maggior ragione perché a giugno si attende il bilancio d'esercizio della società e, secondo il Sole 24 Ore, è attesa una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Motivo di questo passivo è il notevole esborso economico riguardante l'acquisto di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione, un investimento che porterà benefici soprattutto alla lunga anche dal punto di vista economico oltre a quelli già ...

Calciomercato Juventus - Grimaldo nel mirino e il Benfica cerca già il sostituto (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus guarda a sinistra. L'ottima prestazione fornita nel derby contro il Torino ha permesso a Spinazzola di scalare ulteriori posizioni nelle gerarchie del tecnico Massimiliano Allegri. Questi, infatti, sta concedendo sempre più spazio al terzino umbro, e potrebbe promuoverlo titolare nella prossima stagione, anche perché Alex Sandro in questi mesi non ha entusiasmato. Il brasiliano ex Porto potrebbe anche partire se ...

Calciomercato Juventus : Pogba - Pjanic - Kroos - Ndombele - quanti incroci con il Real : Sarà un’estate torrida per il Calciomercato di Juventus e Real Madrid che secondo le ultime voci si sfideranno più di una volta. I dirigenti dei due club hanno molti interessi comuni soprattutto a centrocampo dove Pogba è il sogno sia di Zidane che di Allegri. Ma questo non sarà l’unico match in sede di trattativa, da Ndombele e Kroos passando per Pjanic gli incroci sono davvero molti. Calciomercato Juventus: sfida al Real Madrid per Pogba Il ...

Calciomercato Juventus : per Sessegnon la trattativa sarebbe in salita : Il Calciomercato della Juventus si muove per il presente e per il futuro. I dirigenti bianconeri si stanno muovendo per acquistare i giocatori giusti per rendere più forte la squadra di Allegri con obiettivi primari un nuovo centrale difensivo e un centrocampista. I Campioni d’Italia però sono molto attenti anche ai possibili titolari del futuro e così oltre a Joao Felix, nel mirino di Paratci è entrato ormai da qualche tempo Ryan Sessegnon, ...

Calciomercato Serie A : Icardi-Juventus - le ultime notizie : Calciomercato Serie A: Icardi-Juventus, le ultime notizie Nuove notizie sul fronte Calciomercato. L’asse Inter-Juventus, storicamente forgiato sulla rivalità dentro e fuori dal campo, questa volta potrebbe condurre ad una clamorosa trattativa. Dopo una fase di stallo nelle ultime settimane, infatti, la Beneamata e la Vecchia Signora avrebbero ufficialmente riaperto la trattativa per la cessione ai bianconeri di Mauro ...

Calciomercato Juventus - sarebbero pronti tre colpi di spessore : tra questi Koulibaly : L'eliminazione dalla Champions League subita per mano dell'Ajax fa ancora molto male in casa Juventus. Perciò, la dirigenza bianconera si sta già muovendo per mettere a segno alcuni importanti colpi per la prossima stagione. Uno dei reparti che verrà certamente rinforzato è la difesa, che ha mostrato numerose lacune in Champions League, dove la Juventus ha subito ben quattro sconfitte in dieci partite disputate. Gli obiettivi di Paratici sono De ...

Calciomercato - Juventus ed Inter fanno affari : incontro a Londra per Icardi! : La Juventus ci prova: Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa travagliata stagione condizionata dalle liti Interne con tecnico e spogliatoio Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, nonostante il reintegro in rosa all’Inter avvenuto da qualche settimana. Le parti stanno proseguendo a braccetto sino a fine stagione, ma la rottura creatasi sembra non essere sanabile, almeno per il momento. In questo scenario ...

Calciomercato Juventus - il punto : ritorno di fiamma per un centrocampista : Fuori dalle Coppe e col campionato ormai in saccoccia, il finale di stagione della Juve è pura formalità. C’è da onorare la Serie A e, dopo il pari a San Siro contro l’Inter, i bianconeri ospitano questa sera il Torino in un derby della Mole importantissimo per i granata. Ma ovviamente la Vecchia Signora pensa già alla prossima stagione con il Calciomercato in primo piano. Ritorna di moda il nome di un centrocampista che, dopo ...

Calciomercato Juventus - Ruben Dias : bianconeri in vantaggio sul Manchester United (RUMORS) : La caccia al difensore per il prossimo Calciomercato della Juventus entra nel vivo. La novità è che il primo della lista ora sarebbe Ruben Dias, centrale di 21 anni del Benfica, che sembra aver scavalcato i vari De Ligt e Manolas. In Portogallo, da qualche giorno, insistono per il trasferimento del promettente centrale lusitano ai Campioni d’Italia ma Paratici non è l’unico ad averlo messo nel mirino, anche il Manchester United, infatti, sarebbe ...