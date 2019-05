Calcio | ecco nuova proprietà del Palermo

FantaCalcio - ecco la Top 11 della 35giornata : Un solo 0-0 nella 35ma giornata. Il turno di campionato appena concluso ha prodotto 29 reti con l'incontro tra Parma e Sampdoria che da solo ha contribuito con 6 marcature. La Spal ha continuato la ...

Ricorso Juventus - Calciopoli : non è finita. Ecco cosa potrebbe accadere! : Ricorso Juventus Calciopoli- Sono passati quasi 13 anni dalle vicende di Calciopoli, ma la delicata tematica tiene ancora banco. L’avvocato bianconero, Luigi Chiappero, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione del Collegio di Garanzia, presieduto da Franco Frattini, il quale esprimerà il suo giudizio sullo scudetto del 2006 revocato alla […] More

Calciomercato Juve - non solo De Ligt : ecco chi potrebbe arrivare in difesa : Calciomercato Juve – Matthijs De Ligt resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. Il difensore centrale olandese, giustiziere dei bianconeri nella sfida di Champions League contro l’Ajax, è il primo nome sul taccuino di Fabio Paratici per la prossima campagna acquisti. Scopo dei bianconeri è quello di assicurarsi un difensore centrale di livello e l’olandese sarebbe […] More

FantaCalcio - ecco la Top 11 della 34giornata : La Serie A rimane 'discreta': anche il 34° turno di campionato non ha regalato una scorpacciata di reti. Il totale di giornata dice 23 e questa volta, a differenza della settimana passata, sono tutti '...

Luciano Moggi - la lezione definitiva ai teorici del Calcio : "Ecco qualche consiglio non richiesto" : Agli archivi anche il Derby d' Italia. Se l' 1-1 di San Siro ha dimostrato ai teorici che non ci sono 26 punti di differenza tra Inter e Juventus, ai pratici la Juve ha invece dimostrato il perché si differenzia da tutte le altre squadre: ha dalla sua tanta qualità, ma soprattutto non perde mai le m

Anche nel Calcio esplode la Fortnite-mania : ecco i giocatori più contagiati [FOTO] : 1/12 Griezmann (Foto Instagram) ...

FantaCalcio - ecco la Flop 11 della 33giornata : Weekend quasi da record in fatto di autoreti. Tre giocatori hanno fatto registrare un -2 portando il totale stagionale dei gol 'nella porta sbagliata' a quota 29. In tema espulsioni invece segnaliamo ...

FantaCalcio - ecco la Top 11 della 33giornata : Dopo aver eguagliato il minimo stagionale in fatto di reti segnate, la 32ma giornata di campionato ha fatto registrare 26 reti anche se, dividendo ulteriormente, i +3 sono stati 'solo' 23 in virtù ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis 'attiva' Raiola : ecco il prezzo di Insigne : 'La Gazzetta dello Sport', in particolare, riferisce che lo stesso De Laurentiis avrebbe dato mandato all'agente Mino Raiola di sistemarlo sul prossimo Calciomercato per 100 milioni di euro. Cifra ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis e Giuntoli a lavoro : ecco i nomi : Calciomercato Napoli – La stagione continua, il secondo posto sembra ormai consolidato e la lotta per l’Europa dovrà passare dall’Arsenal, ma la dirigenza sta lavorando ai prossimi obiettivi di mercato. In casa Napoli, non si mollano gli obiettivi per la prossima finestra di mercato e, secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, […] L'articolo Calciomercato Napoli, De Laurentiis e ...

Ajax e Tottenham - lezione al Calcio europeo : ecco come si vince anche senza soldi : Sul mercato era finita 600 a zero, ma in campo questo non è servito al Manchester City per battere il Tottenham. Così come non erano bastati alla Juve i 112 milioni pagati per Ronaldo per superare l' Ajax dal monte ingaggi (53 milioni) pari a un quinto di quello bianconero (259). Così il 30 maggio i

FantaCalcio - ecco la Flop 11 della 32giornata : Il Ceravolo rigorista, contro il Frosinone, aveva fatto la fortuna dei vari fantallenatori. A Superscudetto, l'attaccante del Parma non era così costoso e chi lo aveva scelto in una gara che si ...

Juventus - Allegri ammette : “il Calcio è davvero bestiale. Il mio futuro? Ecco cosa ho detto al presidente” : L’allenatore della Juventus ha analizzato l’eliminazione dalla Champions, soffermandosi anche sul proprio futuro Sconfitta che fa male, eliminazione che brucia tantissimo e obbliga la Juventus a rimandare l’appuntamento con la vittoria della Champions League. L’Ajax si impone 1-2 allo Stadium, sciorinando ottimo calcio e stordendo i bianconeri, passati in vantaggio con Ronaldo ma ribaltati poi dai gol di Van de Beek ...

FantaCalcio - ecco la Top 11 della 32giornata : Giornata da dimenticare per molti fantallenatori. Se vi state fregando le mani perché siete riusciti a mettere da parte un punteggio alto…beh applausi per voi. Non era facile. La 32ma di campionato ha ...