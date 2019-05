Caccia a migliaia di condannati | un' emergenza nazionale | arriva il decreto sicurezza bis

Scuola - si apre la stagione dei concorsi : per migliaia di insegnanti Caccia a 66mila posti : Sta per aprirsi una stagione di concorsi per gli aspiranti docenti della Scuola pubblica italiana. I prepensionamenti con Quota 100, infatti, daranno la possibilità a migliaia di docenti di poter ottenere una cattedra. Saranno due i concorsi ordinari che caratterizzeranno i prossimi mesi: il primo, in ordine cronologico, sarà quello che riguarderà la Scuola dell’infanzia e primaria che bandirà un totale di 16.959 posti; il secondo, che ...