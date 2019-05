Brexit | May sventola bandiera bianca | Londra parteciperà alle Europee

Brexit : Londra parteciperà alle elezioni europee - May getta la spugna : Con un voto che in qualche modo si trasformerà, sulla scena politica interna, in un sottoprodotto dagli sbocchi imprevedibili di quel referendum bis che il fronte filo-Ue britannico invoca da tempo; ...

Brexit : May contestata - 'dimettiti' : ROMA, 4 MAG - "Perché non ti dimetti? Il Congresso Nazionale" dei conservatori "non ti vuole, noi non ti vogliamo": è stata contestata così la premier britannica Theresa May, all'indomani del voto ...

Brexit più vicina : progressi nelle trattative tra May e Corbyn : Theresa May è sotto assedio ormai da mesi nel tentativo disperato di risolvere il Rebus Brexit. Proseguono ormai da giorni le trattative per cercare di sbrogliare la matassa e si registrano importanti ...

Londra. La May impegnata ad attuare la Brexit : L’obiettivo si allontana ma rimane attuale. “attuare la Brexit è il mandato che mi è stato affidato ed è ciò

Brexit - nel rinvio la doppia debolezza di May e Bruxelles. Dal voto europeo dei britannici vantaggi solo per i socialisti : Il Consiglio europeo ha deciso che serviranno ancora sei mesi per sancire il divorzio tra Gran Bretagna e Ue. Una via di mezzo tra la mini-proroga chiesta da Theresa May e quella inizialmente imposta dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk che chiedeva uno slittamento di almeno un anno. La data del 31 ottobre mette d’accordo sia Ue che Gb, entrambe terrorizzate dalle possibili ripercussioni di un’uscita senza accordo, ma allo stesso ...

Londra. La May contraria ad un secondo referendum sulla Brexit : Dopo il rinvio della Brexit, il premier May, è tornata a Londra dove il governo britannico deve trovare una via

Brexit - l'Unione europea concede tempo alla May : divorzio rinviato al 31 ottobre : Qualcuno l'ha già ribattezzata una Halloween-Brexit, perché le lancette dell'orologio del divorzio del Regno Unito ora sono spostate al 31 ottobre. Otto ore di lavori, tante ce...

Brexit - c'è il rinvio : Ue e May trovano l'accordo per il 31 ottobre : La Brexit slitta ancora. Ieri, per il Regno Unito è stato un nuovo, ennesimo, giorno di passione. I leader del Consiglio europeo si sono riuniti a Bruxelles in sessione straordinaria per decidere sulla possibilità di concedere a Londra una proroga, più o meno lunga, per uscire dall'Unione europea. Altrimenti, l'ipotesi (incubo) "no deal" sarebbe diventata realtà il 12 aprile e con rischi enormi la stabilità economica e finanziaria di tutta ...

Brexit - May : uscita da Ue prima possibile : 6.38 L'Unione europea ha accolto "la mia principale richiesta" di aggiungere all'accordo raggiunto una clausola per un'uscita dall'Unione il prima possibile. E' quanto ha dichiarato la premier britannica, May,dopo il vertice straordinario sulla Brexit. La May ha aggiunto che se l'accordo sarà approvato dal Parlamento, la Gran Bretagna potrà lasciare l'Unione prima del 30 giugno, la data che lei aveva chiesto nella sua richiesta di rinvio ...

Brexit : May dice sì alla Ue - accordo per il rinvio a ottobre dell’uscita : Theresa May ha accettato la proposta del polacco Tusk, presidente del Consiglio Ue. La linea ancora una volta dettata da Angela Merkel con il consenso degli altri Paesi membri

Brexit - May : lavoriamo per uscire presto : 19.30 "Scopo del vertice è di concordare una proroga che ci dia più tempo per un' uscita dall'Ue ordinata" e "fare approvare l'accordo a Westminster". Lo ha detto la premier britannica May, arrivando al vertice sulla Brexit, a Bruxelles. "lavoriamo per assicurare un'uscita dalla Ue il prima possibile", ha aggiunto, ricordando di aver chiesto all' Unione europea una proroga fino al 30 giugno.Ma il divorzio potrebbe avvenire il 22 maggio,se ...

Brexit - May : 'Lo scopo è uscire dall'Ue il prima possibile' : Theresa May resta convinta che il "miglior modo" di attuare la Brexit sia "uscire in modo ordinato dall'Ue e con un accordo ". Lo ha evidenziato nel Question Time del mercoledì ai Comuni, prima di ...

Brexit - via libera Ue alla proroga Macron isolato. May : tempi brevi : La gran parte dei paesi dell'Ue, Italia compresa, è pronta a concedere alla Gran Bretagna una proroga anche lunga della Brexit. Macron resta isolato. Ma Theresa May forza sui tempi: fuori entro giugno Segui su affaritaliani.it

Brexit - Theresa May fa rotta su Bruxelles : Tutti pronti per il Consiglio europeo straordinario di questo pomeriggio a Bruxelles , pper dare il via libera ad una proroga della Brexit , prevista dall'articolo 50 del Trattato europeo, oltre la ...