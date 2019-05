Borse Asia-Pacifico in calo su trattative commerciali Usa-Cina

Borse asiatiche negative su scia Wall Street : Seduta decisamente negativa per le principali Borse asiatiche , dopo il pessimo finale di Wall Street sull'acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina . A Tokyo, l'indice Nikkei ha ceduto l'1,76%...

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina. E l’annuncio affonda le Borse asiatiche : Gli indici crollano oltre il 7%. Paesi. In picchiata anche Hong Kong e Australia. L’Europa apre in negativo

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina E l'annuncio affonda le Borse asiatiche : L'ultima minaccia di Donald Trump sul rialzo da venerdì dei dazi, dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China', si abbatte sulle borse cinesi, con i timori che possano saltare le ...

Escalation dazi affonda i mercati - tracollo di Borse asiatiche e Wall Street : Donald Trump ha minacciato la Cina di incrementare i dazi sui beni cinesi, esacerbando la lotta tra le due prime potenze economiche al mondo e compromettendo le speranze di un accordo su cui i ...

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina - affondano le Borse asiatiche ed europee : Le borse europee avviano, in netto calo, la prima seduta della settimana. Sui listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si è abbattuta la scure delle minacce di Donald Trump...

Trump minaccia nuovi dazi alla Cina - affondano le Borse asiatiche ed europee : Le borse europee avviano, in netto calo, la prima seduta della settimana. Sui listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si è abbattuta la scure delle minacce di Donald Trump...

Usa-Cina - Trump annuncia dazi e affonda le Borse : crollano tutti gli indici asiatici - Milano apre in terreno negativo : L’offensiva di Donald Trump sul commercio affonda le Borse di tutto il mondo. La paura degli investitori è stata scatenata dal tweet del presidente Usa nel quale annuncia dazi al 25% sui beni “made in China”, colpendo da venerdì un import che vale 200 miliardi di dollari. Così le Borse asiatiche sono affondate con gli indici di Shanghai (-6%), Shenzhen (-7,3%) e Hong Kong (-3,2%) in rosso pesante. E anche l’Europa è ...

Dazi Usa-Cina - Trump minaccia aumento : crollano le Borse asiatiche | : Il presidente americano annuncia che da venerdì saliranno dal 10% al 25% le tariffe su 200 miliardi di prodotti cinesi: le trattative vanno avanti "troppo lentamente", secondo il tycoon. Affondano ...

Trump minaccia l'aumento dei dazi sul "Made in China" : affondano le Borse asiatiche : La pax commerciale fra Stati Uniti e Cina sembra allontanarsi. A sorpresa Donald Trump annuncia che a partire da venerdì prossimo aumenteranno, dall’attuale 10% al 25%, i dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti in Made in China. E che altri 350 miliardi di dollari di prodotti cinesi saranno “presto” tassati. Una mossa necessaria, indica Trump senza nascondere la sua frustrazione, perché le trattative con ...

Borse asiatiche in rosso orfane di Tokyo : Seduta in territorio negativo per le principali Borse asiatiche sulla scia dei timori rinnovati sull'escalation della guerra commerciale USA-Cina, in un momento in cui un accordo tra le controparti ...

Borse Asiatiche prevalentemente positive : Seduta prevalentemente positiva per i mercati asiatici, che vedono ancora chiusa la borsa giapponese in occasione dei festeggiamenti per la salita al trono del nuovo re. positive le Borse cinesi, con ...

Borse Asia-Pacifico flettono su indice Pmi produzione cinese aprile sotto attese : ... cresciuto meno delle attese in aprile riaccendendo le preoccupazioni e i dubbi sulla consistenza della ripresa della seconda economia mondiale.

Borse asiatiche miste orfane di Tokyo : Seduta con segni misti per i mercati asiatici, orfani della borsa giapponese che resterà chiusa tutta la settimana per festeggiare la salita al trono del nuovo re . Poco mosse le Borse cinesi , con ...

Borse Asia deboli su dollaro forte e timori politica monetaria cinese : ... che verranno diffusi in giornata, mostreranno che l'economia statunitense cresce di più di quelle del resto del mondo.