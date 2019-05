Bolzano | violentata in pieno giorno mentre stava tornando da scuola

Bolzano - 15enne violentata dopo la scuola : caccia all'aggressore : Una ragazzina di 15 anni è stata aggredita e violentata a Bolzano mentre rientrava a casa dopo la scuola. È accaduto oggi pomeriggio, in pieno giorno, nei pressi dello stadio Druso, mentre la giovanissima stava percorrendo in bicicletta la strada delle Passeggiate lungo l'Isarco. Lì, stando a quanto fa trapelare la Procura di Bolzano, la 15enne è stata aggredita da un uomo non identificato che l'ha violentata. È stato un passante a lanciare ...