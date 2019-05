Bolzano | minorenne violentata al ritorno da scuola | fermati e poi rilasciati due giovani

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) È caccia all’uomo a, dopo che lunedì scorso unaè stata vittima di una violenza carnale compiuta in pieno giorno, verso le due del pomeriggio. Ancora una volta l’episodio è avvenuto in una zona dove già in passato si erano verificati episodi simili, sulla passeggiata che costeggia il torrente Talvera, nei pressi della confluenza con l’Isarco, a pochi passi dallo stadio Druso. La ragazza, non ancora sedicenne, stava tornando dain bicicletta, quando, all’altezza del ponte giallo, duedi origine africana hanno iniziato ad apostrofarla pesantemente. Quindi, secondo il racconto della vittima, uno dei due, che aveva una caratteristica acconciatura rasta con dreadlocks, le avrebbe sferrato un pugno, mentre l’altro l’avrebbe strattonata, trascinandola in un luogo più riparato, in mezzo alla vegetazione che lambisce il fiume. La doppia violenza tra i cespugli ...

arbidani : RT @maria_e_basta: Una minorenne violentata da due nigeriani mentre tornava da scuola È accaduto a Bolzano, alla luce del giorno in un’area… - egitto86 : RT @Corriere: Minorenne violentata a mentre torna da scuola - GianniMarangon : RT @maria_e_basta: Una minorenne violentata da due nigeriani mentre tornava da scuola È accaduto a Bolzano, alla luce del giorno in un’area… -