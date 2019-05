BMW Serie 8 Gran Coupé | svelata la prima immagine della futura ammiraglia

BMW Serie 8 Gran Coupè : prezzo - uscita e anticipazioni. Il teaser : BMW Serie 8 Gran Coupè: prezzo, uscita e anticipazioni. Il teaser Sarà presentata dal 25 al 27 giugno, in un evento ad hoc del marchio BMW, in quel di Monaco. L’evento BMW Group NextGen lancerà la Serie 8 Gran Coupè. Quello che si evince dalle prime immagini è una familiarità con la M8 Gran Coupè, quest’ultima è stata presentata in occasione del Salone di Ginevra del 2018. Non ci sono particolari informazioni, al momento le ...

BMW Serie 8 Gran Coupé - il teaser della quattro porte in uscita a giugno : Cresce l'attesa per l'uscita della BMW Serie 8 Gran Coupé che si svelerà a fine giugno, nel corso dell'evento BMW Welt a Monaco di Baviera. Il debutto sul mercato è, invece, previsto a settembre. ...

BMW Motorrad mette in mostra i modelli GS della serie F con l'Adventure Tour 2019 : Per più di dieci anni, i modelli GS della serie F hanno definito la gamma premium nel segmento delle moto da viaggio ed...

BMW Serie 8 - Primo teaser della Gran Coupé : La BMW conferma l'arrivo della Serie 8 Gran Coupé con un teaser ufficiale. La Casa tedesca introdurrà la vettura nel corso dell'evento BMW Group #NextGen previsto a Monaco dal 25 al 27 giugno, mentre le vendite saranno avviate a settembre.Anticipata nel 2018 dalla Concept M8. La berlina Coupé, erede dell'omonima Serie 6, è stata anticipata dalla Concept M8 Gran Coupé all'edizione 2018 del Salone di Ginevra. Osservando i prototipi e il teaser del ...

Dalla Z1 alla nuova Z4 - Il fascino delle BMW Serie Z FOTO GALLERY : La nuova BMW Z4 protagonista della quarta puntata di Drive Up è lennesimo capitolo di una Serie ultratrentennale di sportive a due posti che ha fatto il suo esordio con la Z1, una roadster caratterizzata dalle curiose portiere a scomparsa e prodotta in pochi esemplari.Il successo. La definitiva consacrazione delle Z arriva negli anni 90 con la successiva Z3, assemblata in poco meno di 300 mila unità nello stabilimento di Spartanburg, nella ...

Auto a fuoco - non solo Tesla. A rischio incendio anche BMW Serie 3 - : ... così le scintille dovute all'esplosione che ha distrutto i giorni scorsi una Tesla Model S in Cina sembrano aver attraversato mezzo mondo, e contagiato un altro marchio Auto. Un marchio di ben altra ...

BMW Serie 1 - Nuovi avvistamenti della terza generazione : A questo punto aspettiamo solo che cadano i veli dallauto, perché avvicinarsi più di così alla nuova BMW Serie 1 davvero non si può: nelle scorse settimane abbiamo anche provato in anteprima il prototipo ancora camuffato (qui il nostro test su strada). Continuano però gli avvistamenti dei muletti da parte dei paparazzi dellautomotive, segno che al debutto della terza generazione della compatta bavarese manca sempre meno.Novità nascoste. La ...

BMW Serie 7 - Al volante dell'ammiraglia : "Hey BMW, oggi ho avuto una giornataccia!". LIntelligent personal assistant della Serie 7 si attiva, dagli speaker si diffonde il sound inconfondibile del sax di Kenny G, la poltrona si anima regalandoci un massaggio e una fragranza forte di limone si diffonde nellabitacolo. Comincio così, scegliendo il relax. Poi, per non dannarmi nelluscita dal box, attivo il Reversing Assistant: il sistema è in grado di effettuare automaticamente ...

BMW Serie 4 - Proseguono i collaudi della Cabrio : La futura generazione della BMW Serie 4 Cabrio è stata avvistata durante una sessione di test in pista, tra i cordoli del Nürburgring. Il progetto di sviluppo si trova ancora in una fase iniziale, come dimostrano le massicce camuffature: nonostante questo, un elemento estetico che caratterizzerà in maniera evidente il nuovo modello è già ben visibile. Come già visto sulla nuova Z4, anche la quattro posti tornerà alle origini, pensionando ...

BMW - La nuova Serie 3 Li debutta in Cina - VIDEO : La BMW presenta al Salone di Shanghai la Serie 3 Li, variante a passo lungo dedicata al mercato cinese e prodotta dalla joint venture BMW Brilliance Automotive. La vettura sostituisce la precedente Li a passo lungo e sarà disponibile nei prossimi mesi insieme a quella con passo standard e allestimenti dedicati alla clientela orientale. Passo di quasi tre metri. Il passo della versione Li è stato incrementato di 11 centimetri (2,96 metri) ...

BMW Serie 8 Cabrio : prova - info e caratteristiche [FOTO E VIDEO] : Le citate motorizzazioni sono accoppiate a un cambio automatico Steptronic Sport a otto rapporti, oltre a disporre di trazione integrale. Interessanti anche le indiscrezioni e i primi scatti su un ...

Nuova BMW Serie 1 – La terza generazione ripudia incredibilmente il passato : ecco tutto quello che c’è da sapere [GALLERY] : La Nuova BMW Serie 1 ripudia le origini e cambia rotta. Le Nuova soluzione combinano eccezionali caratteristiche di maneggevolezza con una spaziosità notevolmente migliorata I veicoli pre-Serie camuffati della BMW Serie 1 di terza generazione sono attualmente sottoposti a numerosi test drive sul terreno di prova BMW a Miramas, nel sud della Francia. Le diverse piste della struttura offrono le condizioni ottimali per affinare ...

BMW Serie 1 Digital Edition : solo online - solo per 100 ore : Dalle ore 20:00 del 27 marzo sul sito www.Serie1.bmw.it/DigitalEdition sarà possibile fare l’ordine di una delle 100 BMW Serie 1 Digital Edition. Come si evince dalle recenti indagini l’acquisto online è diventato una modalità utilizzata da un cliente su tre. Il BMW Group, precursore nelle vendite online di BMW i e dell’usato, con i due siti e-commerce […] L'articolo BMW Serie 1 Digital Edition: solo online, solo per 100 ore ...