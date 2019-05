Blocco mercato Chelsea | i blues presentano ricorso al Tas

Ufficiale - il Chelsea farà ricorso al Tas contro il Blocco del mercato : Il Chelsea ricorrerà al Tas di Losanna contro il blocco del mercato da parte della Fifa. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese, con un comunicato pubblicato sul sito Ufficiale. “Il Chelsea ha ricevuto oggi la decisione della Commissione d’appello della Fifa”, si legge nella nota dei Blues. “Il Club nota come la Commissione […] L'articolo Ufficiale, il Chelsea farà ricorso al Tas contro il blocco del mercato ...

Il Blocco del mercato per il Chelsea potrebbe salvare la Juve dal ritorno di Higuain : La Fifa ha confermato il blocco del mercato per due sessioni per il Chelsea. È infatti stato respinto il ricorso presentato dai Blues alla penalizzazione commissionatagli in conseguenza delle irregolarità nel trasferimento di giocatori minorenni. Brutta tegola per la formazione di Sarri che proprio in questo periodo aveva ampiamente riconquistato il favore del pubblico, macinando vittorie sia in Premier che in Europa League. La squadra non ...

La Fifa respinge il ricorso del Chelsea : confermato il Blocco del mercato : La Fifa ha accolto solo parzialmente il ricorso del Chelsea: confermato infatti il blocco del mercato per la stagione 2019/20, che non varrà tuttavia per i giocatori under 16. Nel dettaglio, la Fifa ha spiegato in un comunicato: “La Commissione d’appello della Fifa ha deciso di accogliere parzialmente l’appello presentato dal Chelsea FC contro la […] L'articolo La Fifa respinge il ricorso del Chelsea: confermato il blocco ...

Maldini : 'Uefa? Il Milan ha tante armi - Blocco del mercato è incostituzionale' : Paolo Maldini , direttore sviluppo strategico area sport del Milan , parla del momento rossonero a Sportmediaset . it , partendo dal deferimento Uefa : 'La comunicazione non è una sorpresa, c'è un dialogo settimanale con l'Uefa. Sono comunque in ...

Chelsea - l’11 aprile l’appello contro il Blocco del mercato : Giornata decisiva per il Chelsea il prossimo 11 aprile. In quella data infatti il club inglese sarà ascoltato dalla Fifa nell’appello contro il blocco del mercato nelle prossime due sessioni per violazioni nel trasferimento e nella registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall’Associated Press, la Fifa ha […] L'articolo Chelsea, l’11 aprile l’appello contro il ...

Il Manchester City rischia un Blocco del mercato : Manchester City blocco mercato – Il Manchester City potrebbe trovarsi presto nei guai. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese “The Sun”, i Citizens potrebbero essere presto sanzionati con un blocco del mercato dei trasferimenti per due sessioni (una estiva e una invernale). La FIFA è pronta a confermare che il club di Manchester sarà il […] L'articolo Il Manchester City rischia un blocco del mercato è stato realizzato da ...