Blitz vegano al macellaio | Noi non siamo assassini

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) 'Ho paura, non' . Slogan minacciosi, liquido rosso per imbrattare il banco di Steevens, un33enne che lavora al mercato chiuso di Saint-Quentin, a Parigi . Ad aggredirlo, un ...

Italia_Notizie : La Stampa Blitz vegano contro un macellaio: “Ho paura, non siamo assassini” - paoloigna1 : cose dell'altro mondo che sono di questo (purtroppo) Blitz vegano contro un macellaio: “Ho paura, non siamo assassi… - LMartinel85 : RT @LaStampa: Un gruppo di “antispecisti” fa irruzione in una bottega nel X arrondissement. -