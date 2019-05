Bimbi uccisi dalla mafia | la storia di Mariangela e di chi ha perso la vita ‘per sbaglio’

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’8 maggio 1998 per i bambini della 3C della scuola di Oppido Mamertina, piccolo centro ai piedi dell’Aspromonte, in Calabria, è stato il giorno del dolore e dell’incredulità. Una compagna di classe,Ansalone, 9 anni, è stata uccisa insieme a suo nonno, Giuseppe Bicchieri, 54 anni, perché i due passavano casualmente in automobile davanti a un negozio dove si era appena consumato un duplice omicidio, legato alla faida che in quegli anni stava insanguinando il paese e che aveva già fatto 50 vittime. Giuseppe Bicchieri, insieme alla moglie, stava riaccompagnando a casa la figlia e i suoi nipotini quando i killer notarono la loro auto, simile a quella di un familiare delle duene appena uccise, e quindi aprirono il fuoco anche contro quella famiglia.e il nonno non riuscirono a salvarsi. All’epoca ancora si faceva fatica a pronunciare la parola ‘ndrangheta. Mentre ...

