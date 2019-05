Bimbi con due papà? Il no della Cassazione alla trascrizione in Italia

Cassazione - Bimbi con due papà : no alla trascrizione in Italia : ROMA - Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all'anagrafe dell'atto di figliazione del bambino, ...

In Italia non possono essere riconosciuti Bimbi con due papà : Non può essere trascritto nei registri dello stato civile Italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (il cosiddetto 'genitore d'intenzione'). Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione con una sentenza depositata oggi, ...

"I Bimbi dicono : 'papà abbiamo paura - ci vogliono uccidere". La notte di Imer - "colpevole" di essere rom : Imer è un marito e un padre che cerca di incoraggiare sua moglie e i suoi 12 bambini spaventati. “Ci hanno minacciati, ci hanno detto ‘vi ammazziamo, zingari, vi buttiamo una bomba’”. Siamo di nuovo a Casal Bruciato, questa volta in via Satta, al civico 20. E l’offensiva contro i rom continua. “Quando siamo arrivati stamattina qui, all’alloggio che il comune di Roma ci ha dato - dice l’uomo ...

Manuel lascia due Bimbi! Pisa - schianto in scooter contro un’auto : Manuel Qehaj, ventottenne albanese che da qualche mese aveva rilevato il ristorante pizzeria di Pisa “La Greppia”, è morto in ospedale ore dopo un tragico incidente stradale avvenuto poco distante dal suo locale. Il giovane era a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un’auto. lascia la moglie e due figli piccoli.

I Racconti della Fattoria di Orlando - lo spin-off green che avvicina i Bimbi alla natura : Approderà sul canale DeAJunior a partire dal 20 giugno, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15:00, lo spin-off di un programma già molto seguito nelle sue due precedenti edizioni. Stiamo parlando de I Racconti della Fattoria di Orlando, programma per i più piccoli, registrato nella vera Family Farm in provincia di Asti della famiglia Brosio, una vera famiglia composta da papà Alberto, mamma Linda, e i figli Edoardo e Sofia, che si ...

Salvini : "Bimbi con il grembiule a scuola : riportare ordine e disciplina" : “Abbiamo appena reintrodotto l’educazione civica a scuola e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e quello che ce l’ha di terza mano perché non può permettersela. Ma sento già chi griderà allo scandalo ed evocherà il duce, ma un paese migliore si costruisce anche con ordine e disciplina”. Lo ha detto il ministro ...

Fubini confessa di aver nascosto la notizia dei Bimbi morti in Grecia. La verità viene a galla! : Scriveva Seneca che la verità, anche se sommersa, viene presto o tardi a galla. E così è stato anche in questo caso. Federico Fubini, vicedirettore del rotocalco turbomondialista Il Corriere della Sera, ha fatto candidamente questa incredibile confessione nel corso di un’intervista televisiva ai microfoni di Tv2000 [minuto 17]: “In Grecia morti 700 neonati in più per la crisi. Ma ho nascosto la notizia”. Fubini ha ammesso di aver censurato tale ...

Insigne show nei vicoli di Napoli : sorrisi e palleggi con i Bimbi : Napoli - Lorenzo Insigne trova il tempo anche di palleggiare e divertirsi con i bambini. L'attaccante del Napoli , che sta vivendo un periodo molto particolare per il futuro dopo l'incontro con Raiola ...

Salvini invita i Bimbi sul palco : 'Nascano in Italia - non arrivino dai barconi belli e confezionati' : ... dopo aver invitato sul palco una famiglia con sei figli, afferma: 'È questa l'Italia per cui stiamo lavorando: che i figli nascano a Cantù e non ci arrivino dai barconi dall'altra parte del mondo ...

Scontri Libia - è strage di donne e Bimbi : 18.11 Salgono a 300 i morti in Libia a causa degli Scontri in atto tra l'esercito del governo libico di accordo nazionale guidato da Serraj e le milizie del generale Haftar. Tra le vittime si contano almeno 90 bambini e 100 donne. E' il bilancio reso noto dal presidente dell'Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi), Foad Aodi, in contatto con i medici libici negli ospedali e nelle zone di conflitto. Più di 40mila gli sfollati, ...

Graffignana - incidente tra due auto : una finisce contro l'autovelox. Feriti 4 Bimbi : Graffignana, 25 aprile 2019 - Paura nel tardo pomeriggio a Graffignana per un incidente stradale tra due auto in via Sant'Angelo. Coinvolte nello schianto sei persone, poi accompagnate per le cure all'...

"Sorrisi e carezze ai Bimbi I mostri sono spesso banali e irriconoscibili" : Cita Primo Levi per spiegare un orrore che ci sembra inspiegabile: 'I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere davvero pericolosi. sono più pericolosi gli uomini comuni'. Luigi Zoja, ...

Africa - vaccinazioni di Bimbi su larga scala contro la malaria : è la prima volta : Roma - Proteggere centinaia di migliaia di bimbi dalla malaria grazie a un vaccino non è più un'ipotesi lontana, ma una realtà. L'avvio di una vaccinazione su larga scala è avvenuto oggi in Malawi ...

Conte in visita in una scuola a Trastevere e i Bimbi finiscono sui tg. Genitori dal Garante : Le immagini degli alunni del Regina Margherita finiscono sui social e in televisione "senza alcuna liberatoria". Le famiglie sul piede di guerra: "Grave violazione della privacy